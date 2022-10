Nová lanovka v Jasnej za 17 miliónov eur ide do finále: Kedy prevezie prvých cestujúcich?

Nová zimná sezóna je predo dvermi a všetci sa nádejali, že konečne bude celá a štandardná. Prvé ohlasy zo sveta však ukazujú, že niektoré zimné strediska sa ani neotvoria. Príčinou sú tentokrát do neba rastúce ceny energií. Aj napriek tomu u nás v Jasnej je pred dokončením nová kabínková lanovka za milióny euro.

Presne pred rokom, jednu zo zjazdoviek v našom najväčšom lyžiarskom stredisku, pomenovali po našej najlepšej lyžiarke, zjazdovka Peti Vlhovej. Vtedy na Bielej púti ona a Igor Rattaj predstavili projekt novej kabínkovej lanovky, ktorá spojí Bielu púť s Priehybov

„Lanovka pomôže odstrániť najväčší problém v doprave lyžiarov a turistov na Priehybu z Bielej púte – komplikovaný a zdĺhavý prestup z jestvujúcej štvorsedačky na výťah Twinliner, pri ktorom sa pravidelne tvoria zápchy a nadmerné čakacie doby. Lanovka bude zároveň hlavnou prepravnou líniou pre zásobovanie reštaurácií, vďaka čomu sa výrazne obmedzí pohyb ratrakov a zníži uhlíková stopa. Zároveň pôjde o bezbariérové riešenie dopravy, čo uľahčí dostupnosť aj pre rodiny s detskými kočiarmi či osoby so zníženou mobilitou. V objekte údolnej stanice lanovky bude okrem samotnej technológie a nevyhnutného zázemia zachovaných aj 65 parkovacích miest pôvodného parkoviska, na ktorom objekt vyrastie,“ povedal vtedy riaditeľ TLD Igor Rattaj a sľúbil, že na začiatku zimnej sezóny 2022/23 bude v prevádzke.

Do pár dni naozaj začali výkopové a stavebné práce. Dnes je lanovka tesne pred spustením do prevádzky. Bola na lano osadená prvá kabínka, aby sa otestovala a nadstavila celá technológia. „Prvá kabína na trase je už naozaj vážny signál toho, že ideme do finále. Tešíme sa z toho, a tak ako dodávateľská firma s lanovkou, tak aj my sa naplno venujeme otvoreniu zimnej sezóny 2022/23, ktoré by mala zodpovedať veľkosti a dôležitosti tejto investície,“ informoval Jiří Trumpeš, riaditeľ strediska Jasná. Kabíny pre lanovku špeciálne dodáva švajčiarska firma CWA a majú názov Jasná. Ide o 15 miestne kabíny, ktoré vznikli na objednávku pre spoločnosť TMR.