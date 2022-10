Beáta má plný dvor žihľavy, nie však hocijakej: Nečakali by ste, že to môže vyzerať TAKTO! Obdivujú ju všetci hostia

Čitateľka Beáta prekvapila tým, ako môže vyzerať žihľava. Slovenka ju pestuje na ozdobu a poriadne sa jej stihla rozrásť.

Naša čitateľka z Viničného má v záhradke hotové poklady. Ak by hocikomu prezradila, že dobrovoľne pestuje žihľavu, zrejme by jej to neverili. Beáta však nemá v kvetináčoch nasadenú obyčajnú zelenú pŕhľavu, s ktorou si kontakt zapamätá každý hneď na prvýkrát, ale africkú pŕhľavu, teda koleus.

Koleus je ozdobná rastlina s listami tvarom podobnými pŕhľave, avšak krásne sfarbenými najrôznejšími farbami. Rastlinka na rozdiel od tej slovenskej žihľavy nepŕhli a jej listy na dotyk pripomínajú zamat. "Zdravím, posielam fotografie našich koleusov, ktoré s láskou vypestoval moj manžel Miloslav. Na jar sme sa dohodli, že budeme mať len dva kvetináče, aby sa dalo chodiť po dvore a vidíte, ako to dopadlo," napísala Beáta, ktorá má momentálne africkej žihľavy plný dvor a tá jej lemuje prístupovú cestu do domu.

Čitateľka vtipne zhodnotila manželove záhradkárske zručnosti: "On aj keď metlu zasadí, tak mu vyrastie." Farebné pŕhľavy jej robia nesmiernu radosť. "Každý deň sa s nimi tešíme a je mi ľúto, že o chvíľu príde mráz a bude po nich, aj keď nejaké tie odrezky necháme. Tak sa aspoň aj s vami ostatnými podelím a krásny pohľad, aspoň teda ja si to myslím," napísala pani Beátka.