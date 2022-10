Na Slovensko zavítala dcéra operetnej legendy! Takto Yvonne Kálmán (85) oslávila v Košiciach svoje jubileum

Do Košíc zavítala dcéra operetnej legendy. Yvonne Kálmán (85), posledný žijúci potomok svetoznámeho hudobného skladateľa Emmericha Kálmána, oslávila svoje 85-narodeniny v metropole východu.

Pri úctyhodnom jubileu si zaspomínala na strastiplnú cestu z Európy do Ameriky, keď museli ako židovská rodina na začiatku 2. sv. vojny utiecť pred nacistami, pričom jej otcovi dával ponuku osobne samotný Adolf Hitler. Patrónka a ambasádorka hudby legendárneho skladateľa dostala ako darček predstavenie operety jej otca v košickom Štátnom divadle. Prirovnala ho k prevedeniu ako na americkom Broadwayi.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Aj napriek úctyhodnému veku stále cestuje po svete. Yvonne Kálmán (85) pricestovala z USA do Košíc, aby v polovici septembra otvorila novú divadelnú sezónu opery Štátneho divadla Košice. Prvé predstavenie bolo venované práve pani Yvonne a ako darček dostala živé predstavenie operety Vojvodkyňa z Chicaga, ktorú napísal jej otec. “Bola to fantastická adaptácia, páčila sa mladým i starším. Môj otec komponoval to, čo ľudia chceli počuť. To je aj dôvod, prečo jeho diela máme stále radi až dodnes. Som veľmi hrdá na túto produkciu a najradšej by som bola ak by precestovala celú Európu, bolo to ako keby hrali na Broadwayi,” pochválila pani Yvonne košických divadelníkov.

Na Slovensko mala milovníčka a operety a divadla prísť už v máji tohto roku na oslavu 75. výročia Národného divadla v Košiciach. Jej cestu však prekazila vojna, ktorá vypukla hneď za slovenskými hranicami na Ukrajine. Ako spomenula, raz už musela jej rodina utekať pred hrôzami vojny, druhýkrát to už zažiť nechcela. Jej otec, Emmerich Kálmán, pochádzal zo židovskej rodiny. Podľa Yvonne mal jej otec veľmi dobrú intuíciu, ktorá jeho i rodinu viackrát zachránila. Keď sa už schyľovalo k vojne, Kálmánovci odišli z bydliska v Rakúsku do Švajčiarska.