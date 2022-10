Zistenie o tragédii v Bratislave Čírovej zlomilo srdce: Pre obete napísala krásnu pieseň, fanúšikovia sú v slzách!

Talentovaná Mária Čírová (33) má na svojom konte množstvo hitov a svojim anjelským hlasom si získala fanúšikov aj za hranicami Slovenska. Okrem veľkého talentu má však aj veľké srdce, čo dokázala aj teraz, keď v príspevku na sociálnej sieti vyjadrila smútok nad tragédiu, ktorá sa stala v nedeľu v Bratislave.

Mária Kachútová Čírová je matkou na plný úväzok a so svojím manželom Mariánom Kachútom vychovávajú svoje tri deti - Huga, Zoe a najmladšieho Rubena. Aj pre tento fakt, že je niekoľkonásobnou matkou, ju nešťastie, ktoré sa odohralo na Zochovej zastávke v Bratislave, poriadne vzalo.

Na sociálnych sieťach je ako doma a pravidelne s fanúšikmi zdieľa momenty zo svojho súkromia. Jeden takýto moment zdieľala na Instagrame krátko potom, ako sa dozvedela o hrôzostrašnej tragédii v Bratislave, pri ktorej zomrelo päť mladých ľudí.

Zdrvená a zasiahnutá touto informáciou sa zdôverila svojim fanúšikom: "V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia," píše Čírová, ktorá vo videu precítene spieva nádherné slová, ktoré vytvorila.

Ako dodáva vo svojom príspevku, zastávka Zochova bola jej zastávkou päť študentských rokov. "Je to jedna z najfrekventovanejších zastávok u nás v Bratislave, na ktorej sa denne pohybuje množstvo študentov, cestujúcich do škôl, do centra mesta, na internáty... Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine a priateľom obetí tragickej nehody. Sme s vami v modlitbe," dodáva smútiaca speváčka