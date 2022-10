Neutíchajúca bolesť mladej vdovy Dominiky ožila po tragédii na Zochovej: Srdcervúce slová na adresu opitých vodičov!

Na Facebooku sa zdieľa veľmi smutný príbeh mladej vdovy a mamičky Dominiky, ktorej sa dotkli nedeľné udalosti na zastávke Zochova v Bratislave. Opitý vodič totiž len pred pár mesiacmi zobral život jej milovanému manželovi.

V nedeľu večer usmrtil opitý vodič na zastávke Zochova v Bratislave 5 ľudí. 5 rodín momentálne prežíva nepredstaviteľnú bolesť. Tragédia však znovu otvorila rany aj ostatným Slovákom, ktorí prišli o svojich milovaných blízkych kvôli nezodpovedným vodičom.

Na Facebooku sa zdieľa príspevok 30-ročnej Dominiky, ktorá ovdovela len 8 mesiacov po sobáši s najmilovanejším mužom. Navyše ostala sama na teraz už 10 mesačnú dcérku. Aj Dominike vzal manžela opitý vodič. "O pár dní bude tomu 7 mesiacov, kedy mi opité dieťa za volantom zabilo milovaného muža. Tak, ako sa zmenil život mne, sa zmenil život v nedeľu večer mnohým matkám, otcom, súrodencom. Všetci títo rodinní príslušníci práve prežívajú najhoršie chvíle ich života. Mnohí z nich vyslovia vetu, že chcú zomrieť. Mnoho z nich aj ´zomrie´ o ostanú len prázdne ľudské schránky, ktoré nevedia čo ďalej. Mnohí z nich znenávidia svet. Všetci títo ľudia, tieto rodiny dnes plačú tak, že si to neviete predstaviť," napísala Dominika slová, pri ktorých sa nedá udržať potok sĺz.

"Ja nie som odborník, aby som si dovolila hovoriť, čo tu treba uzákoniť. Nie som ani sudca, ktorý rozhoduje o tom, čo si kto zaslúži. Som len obyčajná žena, matka, kedysi manželka, ktorá si jednu obyčajnú sobotu strojila muža do práce a ktorého po ceste do nej zabili. Neviem dokedy sa bude u nás alkohol za volantom tolerovať, lebo tresty, ktoré tú mame, tie smiešne pokuty, očividne nestačia a nie sú dostatočne prísne,"píše zlomená žena.

"Trestať niekoho až vtedy, keď zabije, je pre nás, ktorých sa to týka, slabá útecha resp žiadna. A kto by sa aj bál, keď ľudia, ktorí zabíjajú vychádzajú s podmienkou, to sa predsa stále oplatí vypiť si, no nie? Nám naších blízkych už nikto nevráti, neurobí nás šťastnými, aj keby dostanú doživotie. Týmto nehodám treba predísť. Treba docieliť, aby sa ľudia báli, či mali dostatočnú motiváciu, prečo nešoférovať pod vplyvom alkoholu, očividne to, že môžu niekoho zabiť a zničiť životy ďalších, ich nezaujíma. Koľko nevinných ľudí musí ešte zomrieť? Kto z vplyvných musí niekoho stratiť, aby sa tu niečo zmenilo?" Pýta sa vdova.

"Toto sa nikdy nemalo stať. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám a prajem im veľa síl na najbližšie mesiace . Kiežby životy vašich detí dokázali niečo zmeniť a už nikdy by tak nemusel nikto prísť o ocka, o maminu, o brata, o dieťa. Nevinní ľudia nemôžu zomierať, rodiny nemôžu takto trpieť. Poučme sa zo životných chýb druhých,"ukončila mladá mamička, ktorá celý život túžila po rodine, no nezodpovedný šofér ju o všetko pripravil.