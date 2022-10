Slováci sa zbláznili? Ožran za volantom v Bratislave usmrtil 5 ľudí, to nie je všetko: Šialené, koľko pijanov sadlo za volant

Alkohol je veľkým problémom. Dôkazom je aj to, že kým celé Slovensko oplakávalo obete hororovej nehody na zastávke smrti v Bratislave, pomaly vychádzali na povrch ďalšie dramatické správy z iných kútov Slovenska, kde alkohol hral hlavnú rolu.

Tragédia, ktorá sa odohrala v nedeľu večer v hlavnom meste zasiahla celé Slovensko. Vodič, usmrtil na zastávke 5 nevinných ľudí a ďalších zranil. Polícia mu namerala 1,69 promile alkoholu v krvi. Alkohol však v ostatných hodinách hral rolu aj pri iných dramatických udalostiach na Slovensku. Zatiaľ čo Slováci oplakávali smrť 5 ľudí, ktorí mali život pred sebou, na povrch vychádzali ďalšie desivé správy.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Havaroval so 4,5 promile

Považskobystrickí policajti zasahovali v nočných hodinách pri dopravnej nehode v katastri považskobystrickej mestskej časti Praznov. Vinník mal v dychu viac ako 4,5 promile alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. "Vodič v dôsledku nevenovania pozornosti vedeniu vozidla prešiel vozidlom do protismeru a narazil do svahu. Po náraze sa vozidlo prevrátilo na strechu. Pri nehode sa zranila 32-ročná spolujazdkyňa, 41-ročný vodič sa nezranil," priblížila hovorkyňa. Ako dodala, vodičovi namerali policajti v dychu 4,56 promile alkoholu. Polícia ho obvinila z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.

Narazil do stromu s 1,71 promile

Polícia obvinila opitého 51-ročného vodiča, ktorý v obci Stožok v Detvianskom okrese unikal hliadke a narazil do stromu. TASR to v pondelok potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že mužovi namerali 1,71 promile alkoholu v krvi. Pripomenula, že vodič v sobotu (1.10.) večer okolo 21.15 h jazdil autom v Stožku. Policajti ho chceli zastaviť, ich výzvy však nerešpektoval. Pokračoval ďalej a rýchlosť jazdy podľa hovorkyne neprispôsobil svojim schopnostiam. Dodala, že autom zišiel z cesty, narazil do stromu a z miesta nehody začal utekať."Na výzvy polície nereagoval, až po varovnom výstrele policajta do vzduchu sa zastavil," zdôraznila Faltániová s tým, že nehodu vyšetrujú.

Dvaja opilci za volantom v Prešovskom kraji

Z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila dvoch vodičov, 67-ročného muža z obce Gánovce v okrese Poprad a 29-ročného muža z obce Osikov v okrese Bardejov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.Starší z mužov v piatok (30. 9.) dopoludnia viedol osobné vozidlo v smere od obce Hozelec na mesto Poprad. "Pri odbočovaní vľavo nezvládol riadenie a zišiel mimo vozovky, kde ostal stáť. Policajná hliadka vodiča podrobila kontrole, bolo zistené, že jazdil pod vplyvom alkoholu. Dychová skúška presiahla hodnotu 2,3 promile," uviedla Ligdayová s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.Muž z Osikova v sobotu (1. 10.) dve hodiny po polnoci v rodnej obci viedol osobné auto po miestnej komunikácii, pričom prešiel do protismeru a narazil do betónového múrika hrádze cez miestny potok. "Vozidlo odhodilo v dôsledku nárazu, no vodič spokojne pokračoval v jazde ďalej. Pri jednom z rodinných domov narazil do zaparkovaného osobného auta. Vodič bol policajnou hliadkou zadržaný a bol obmedzený na osobnej slobode. Vykonaná dychová skúška u neho mala pozitívny výsledok, ktorý presiahol hodnotu 1,3 promile," povedala Ligdayová a dodala, že na vozidlách vznikla škoda spolu vo výške 7000 eur.

Nafúkal učiteľ

Učiteľ na základnej škole v obci Plavé Vozokany v okrese Levice sa postavil opitý za katedru. Na opitého pedagóga upozornil policajtov starosta. Učiteľ už mal za sebou odučené tri vyučovacie hodiny, keď ho policajti podrobili dychovej skúške. Tá potvrdila v jeho dychu 3,10 promile alkoholu, informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Po vytriezvení muža obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Okresný súd v Leviciach ho v superrýchlom konaní odsúdil na štyri mesiace odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu probačného dohľadu v trvaní 20 mesiacov. Zároveň mu uložil trest zákazu vykonávať pedagogickú činnosť na 30 mesiacov.

Havaroval 12-ročný

Iba 12-ročný chlapec mal šoférovať osobné auto, ktoré v nedeľu (2. 10.) popoludní havarovalo v katastri obce Hrnčiarska Ves v okrese Poltár. V čase nehody sa navyše vo vozidle nachádzal aj 16-ročný spolujazdec. Pri nehode sa nikto vážne nezranil. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. "Pri odbočovaní od Hrnčiarskej Vsi na osadu Maštinec nezvládol vodič vedenie vozidla, zišiel z cesty, vyvalil dopravnú značku a prevrátený na boku skončil opretý o hospodársku budovu, ktorú poškodil," priblížila nehodu bez ďalších podrobností polícia.