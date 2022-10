Na mieste hororovej nehody bol aj brat bývalej missky, z jej slov mrazí: Najhoršia noc v životoch celého Slovenska!

Hrozivá dopravná nehoda sa stala v nedeľu (2.10.) krátko po 22:15 priamo v centre Bratislavy. K tejto mimoriadne tragickej udalosti sa vyjadrila aj bývalá misska, Viktória Podmanická, ktorej brat sa nachádzal na mieste činu. Z jej slov, ktoré zverejnila na sociálnej sieti, poriadne mrazí.

Tragická dopravná nehoda, ktorá si vyžiadala 4 mŕtvych a ďalších 6 osôb sa vážne zranilo, otriasla celým Slovenskom. V aute, ktoré narazilo do zastávky MHD, mal podľa informácií Nového Času sedieť otec so synom. Policajný prezident Štefan Hamran potvrdil, že šofér bol pod vplyvom alkoholu, pričom v krvi mal 1.6 promile a dokonca sa mal správať agresívne voči polícii aj zdravotníkom.

K desivej udalosti sa vyjadrila aj bývalá misska Viktória Podmanická, ktorej brat sa nachádzal na mieste tejto mimoriadne hrozivej tragédie. Na svojom Instagrame zverejnila drsný príspevok, v ktorom opisuje hrozivé detaily z miesta činu.

"Najhoršia noc v životoch celého Slovenska! Neviem ani slovami opísať, čo sa stalo. Päť nevinných študentov, ktorí čakali na zastávke na autobus, aby sa dostali na internát, ostalo ležať na ceste... nehybne a bez známok života.Toto je na doživotie pre dotyčného vodiča = ko**ta, ktorý nielenže usmrtil päť ľudí, ale ďalších desať je ťažko zranených a navyše pod vplyvom alkoholu šoférovať auto so svojim synom... to je extrém!," uvádza Viktória slová, z ktorých mrazí.

Ako píše Plus JEDEN DEŇ, v pondelok ráno sa im podarilo spojiť s misskou Viktóriou, ktorej sa táto mimoriadne tragická udalosť blízko dotýka. "Áno, na zastávke Zochova bol aj môj brat. Bol tam aj so svojím kamarátom, ktorého najprv nevedel nájsť. Potom ho našiel niekoľko metrov ďalej od zastávky. Zavolal sanitku. On bol ten, ktorý privolal pomoc! Bola to veľká hrôza, na mieste videl tých ľudí, že koniec... Môjmu bratovi sa, našťastie nič nestalo, ale, bohužiaľ , jeho kamarát také šťastie nemal. Je jednou z obetí," povedala im so smútkom v hlase Podmanická. "O dva týždne by oslávil 20 rokov," pokračovala smutne a opísala hrozivé sekundy, čo sa dialo tesne pred tragickou nehodou.