Zbúrali v Babinej načierno dom, v ktorom žila legenda?! Pamiatkari hrozia pokutou až 400 000 eur

Zbúrali načierno dom spájaný so známym slovenským umelcom? Práve z toho obviňuje čitateľ Nového Času vedenie obce Babiná (okr. Zvolen).

Ide o budovu, v ktorej prežil detstvo legendárny herec, maliar, učiteľ a režisér Karol Legény Zachar († 85) a jeho starí rodičia tam prevádzkovali krčmu. Starostka obce Jana Gregušová toto tvrdenie odmieta. Hovorí, že počas rekonštrukcie objektu zistili, že časť stavby, ktorú búrať neplánovali, je poškodená, preto sa rozhodli kvôli bezpečnosti celú stavbu zvaliť, a to aj nad rámec povolenia. Od pamiatkarov im za to hrozí mastná pokuta.

„Pani starostka sa rozhodla rekonštruovať budovu naoko. Aby nemusela riešiť problémy s pamiatkovým úradom, stavebné a búracie povolenia. Keď dostala povolenie na rekonštrukciu, dala túto budovu zbúrať a začala stavať úplne nový objekt,“ napísal čitateľ Nového Času s tým, že situáciu už riešia aj pamiatkari. Starostka Gregušová oponuje, že objekt bol v havarijnom stave.

„Na krajskom pamiatkovom úrade som situáciu vysvetlila. Odôvodnili sme to na základe zápisov z kontrolných dní, prečo sme pristúpili k zbúraniu celej stavby oproti pôvodnému projektu,“ uviedla starostka s tým, že pôvodná časť stavby bola v zlom stave a pri búracích prácach sa časť priečky zrútila. „Sú tam pivnice, žumpa a my sme nemohli vedieť, aký je tam stav. Nemali sme žiadne historické informácie o statike. Keď sa nám to začalo rúcať, rozhodli sme sa, že to zbúrame celé. Na mieste postavíme rovnakú budovu a všetko podľa pôvodného projektu dodržíme,“ dodala Gregušová.

Akú pokutu vyfasujú?

Pamiatkari sa na objekt pozreli zblízka a závery ich skúmania starostku určite nepotešia. Mária Flórová, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Banskej Bystrici, uviedla: „Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica pri výkone úradnej činnosti v obci Babiná zistil, že úpravy na predmetnom objekte obecného úradu sú realizované nad rozsah pôvodného zámeru, schváleného v rozhodnutí z roku 2014 a záväzného stanoviska z roku 2016 k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. KPÚ Banská Bystrica zistil, že celý objekt pôvodného obecného úradu bol asanovaný, nielen dvorové prístavby, ako bolo pôvodne zamýšľané.“

Vo veci nepovolenej asanácie celého objektu začne KPÚ Banská Bystrica správne konanie o správnom delikte. Právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi - uloží pokutu vo výške od 200- do 400-tisíc eur. Výška pokuty zatiaľ nebola stanovená, celkový rozsah deliktu bude zrejmý po odovzdaní výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu.

Karol Legény Zachar († 85)

* 12. 1. 1918, Svätý Anton – † 17. 12. 2003, Bratislava

V roku 1939 sa stal členom činohry SND.

Medzi rokmi 1942 - 1956 pôsobil ako pedagóg na Štátnom konzervatóriu.

V roku 1966 dostal titul zaslúžilý umelec a v roku 1978 titul národný umelec.

Najznámejšie filmy