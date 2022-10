Incident medzi policajtom a šéfom odťahovky ešte nie je na konci: Inšpekcia stále nevie, kto koho napadol

Zvláštny incident za účasti muža zákona! Šéf známej košickej odťahovky na príhodu z mája len tak nezabudne. Na Gemeri predbehli auto, v ktorom jazdil policajt v civile. Nasledovala nezmyselná naháňačka a aj pästná výmena. Padlo trestné oznámenie a prípad vyšetruje policajná inšpekcia.

A čo sa vlastne 11. mája prihodilo? "Vracali sme sa dvoma autami s kolegami zo služobky a pred priechodom Soroška smerom do Košíc sa pred nami vliekol vodič Škody Octavia. Auto sme obehli, ale vodič nám ukazoval, či sme normálni a začal nás naháňať. Doslova sa na nás nalepil a pred kolibou na vrchole kopca nám zablokoval naše vozidlo. Išlo o agresívneho muža v civile, ktorý pokračoval vulgárnymi nadávkami.

Vykrikoval, že je policajt, ukázal služobný preukaz a povedal, že máme problém a znepríjemní nám život. Skočil do mňa, sotil ma a udrel päsťou do tváre. Naďalej bol veľmi agresívny. Videl to aj môj kolega, že z jeho strany došlo k fyzickému útoku a zachytili to aj kamery," povedal Jaroslav Kučerov, ktorému službukonajúci policajti navrhovali podať v tejto veci vysvetlenie, ale on trval na trestnom oznámení. Ako Nový Čas zistil, druhým vodičom v civile bol vyššie postavený funkcionár dopravnej polície v Rožňave Robert K.

"Úrad inšpekčnej služby sa nebude vyjadrovať k preverovaniu, či vyšetrovaniu prípadov, ktoré rieši a ktoré neboli ukončené, nakoľko zverejnenie akýchkoľvek informácií by mohlo narušiť, zmariť, alebo podstatne sťažiť ďalší priebeh vyšetrovnia a dosiahnuť tak účel trestného konania, ktoré je neverejné," takto štyri mesiace po podaní trestného oznámenia reagovali z tlačového odboru ministerstva vnútra. Kučerov si myslí, že od začiatku zvláštne konanie kolegu chcú policajti akosi ututlať. "Som pohoršený, ako sa správa policajt, ktorý má pomáhať a chrániť. Navyše, keď je v riadiacej funkcii. Mal som bolesti hlavy a bol som aj na ošetrení a péenke," dodal Kučerov. S účastníkom incidentu z polície sa nám nepodarilo spojiť, no tento prípad je podľa inšpekcie stále živý.