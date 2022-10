Slavo s infarktom odšoféroval do nemocnice: Lekári ma zachránili v poslednej chvíli!

Pomoc prišla včas! Košičan Slavomír Tarhanič (47) našťastie býva neďaleko špičkového pracoviska a s príznakmi infarktu tam dokonca dorazil vlastným autom. Jeho prípad sa skončil šťastne, mnohým však musí asistovať operačné stredisko a záchranka. Pri Svetovom dni srdca na to poukázali odborníci z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH).

V tomto modernom kardiocentre sa pritom ročne starajú až o 3500 pacientov s rôznymi srdcovocievnymi ochoreniami. "Mne sa podarilo prísť vlastným autom, lebo bývam odtiaľ len asi 2,5 kilometra. Bol to infarkt, pričom som pociťoval tlak a pálenie na hrudi. Pripisoval som to len prechladeniu, ale uplynulú nedeľu sa to stupňovalo. Tabletka mi nepomohla a tlak som mal vyše 200! Bolo to horšie ako zle, určite by som už druhýkrát nešiel autom, ale si radšej zavolal záchranku. Skončilo sa to však dobre a ďakujem všetkým lekárom a sestrám za pomoc," uviedol Tarhanič, ktorý podniká v nákladnej doprave.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Generálny riaditeľ VÚSCH Štefan Lukačín, ktorý je kardiochirurgom, pre Nový Čas povedal toto: "Dôležitá je prevencia a zdokonaľovanie liečby. Bez aktívneho prístupu pacienta však k zlepšeniu nedôjde. Vždy rozhoduje čas od príznakov po odborný zákrok, pričom ročne riešime až 1200 infarktov a vyše tretina z nich je veľmi závažná."

Primár kardiologického oddelenia Miroslav Gbúr pripomenul, že prejavom infarktu je pálivá bolesť na prednej strane hrudníka, potenie a celková slabosť. "Infarkt postihne už aj 30-ročných, ale celková úmrtnosť v našej nemocnici je len okolo 4,6 percenta. Každopádne treba včas kontaktovať záchranku, aby sme sa mohli postarať o pacientov," dodal Gbúr.

Zástupkyne zo Záchrannej služby Košice a Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby doplnili, že ide o tímovú spoluprácu zdravotníkov a dôležitý je už prvý kontakt na známu telefónnu linku 155. "Sme tu pre každého nonstop, pričom poskytujeme pomoc aj na diaľku pri oživovaní pacienta a súbežnom zabezpečení sanitky," reagovala hlavná operátorka Ľuboslava Pekárová. Netreba teda váhať a zbytočne predlžovať interval.