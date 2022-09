Tento rekord len tak neprekonáte! Jozef so synom našli MEGA dubák: Z jeho veľkosti vám spadne sánka

Sú vášnivými hubármi už dlhé roky, no to, čo objavili na poslednej vychádzke v lese, ich šokovalo. Cestu im skrížila veľká rodinka dubákov, a najväčší člen tohto zoskupenia mal rekordnú váhu.

Našli hotový lesný poklad! Neuveriteľný objav sa podaril Jozefovi Pavlíkovi, ktorý sa vydal na zbieranie hríbov spolu so synom Jozefom. Vybrali sa do lesa v Malej Bytči. To, čo sa im pritrafilo do cesty, nečakali ani vo sne.

Nález tejto ohromnej rodinky dubákov opisuje syn Jozef: "Bolo ich desať a všetky rástli pri sebe v okruhu asi 2x2 metre. Najväčší mal 1500g, ostatné vážili od 700 do 1200g. Až na dva boli všetky zdravé."

Ako ďalej spomína, na huby chodievajú pravidelne od detstva a prechádzka lesom spojená s hubárčením ich vždy veľmi poteší. Na tento zážitok tak skoro obaja rozhodne nezabudnú.