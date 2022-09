Budete len neveriacky krútiť hlavou: Aha, čo sa Oľge zjavilo v záhrade!

Jeseň už na Slovensko udrela plnou silou. Príroda sa však správa naozaj nezvyčajne.

Spozorovali to vedci a vidia to aj záhradkári. To, čo sa deje so slovenskou prírodou nie je vôbec normálne. Len nedávno informovali odborníci, že na Slovensku nastalo sekundárne pučanie listov, ktoré pre naše klimatické podmienky vôbec nie je bežné. Na svedomí to má výrazné sucho, ktoré sužovalo našu krajinu počas leta. Ochladenie a zrážky, ktoré prišli začiatkom jesene má tak na prírodu blahodárny vplyv, ktorý je viditeľný práve v tom, že príroda sa napriek ročnému obdobiu akoby začala prebúdzať.

Naša čitateľka Oľga zo Šenkvíc dokonca v záhradke nafotila jabloň, ktorá jej začala kvitnúť. Nejde pritom o pár kvietkov, ale strom zakvitol naozaj nahusto. "Druhotné listy vo vegetačnom období sú výrazne menšie oproti tým, ktoré vypučali na jar, a opad týchto listov pravdepodobne nastane výrazne neskôr ako na stromoch, ktoré neopadli," priblížili odborníci. Na ovocných stromoch podľa SHMÚ možno súčasne pozorovať spolu s dozrievaním plodov aj regeneračné kvitnutie, ktoré je v našich podmienkach častejším javom ako druhotné pučanie listov. "Druhé kvitnutie ovocných stromov je spôsobené výraznými zmenami v charaktere počasia," doplnili odborníci.