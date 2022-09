Rozprávková megapostava v Cíferi u nás nemá obdobu: Neuveriteľné, čo Marián vystrúhal zo spadnutého stromu!

Tento rozhodne nemá rád oheň! Obec Cífer (okr. Trnava) zdobí obrovitánsky drak s tromi hlavami. Nápad vyrezať známu rozprávkovú bytosť vznikol pred letom, keď spadol veľký topoľ do rybníka.

Rezbár Marián Čierňava (35) v kuse dreva okamžite uvidel draka. Nápadom doma nadchol i svoje ratolesti. Keď­že usporadúva rezbárske sympózium, rozhodol sa, že im draka vyreže, keďže už má na to aj predurčený strom. Výsledok nadchol nielen miestnych, ale aj turistov.

Marián (35) pripravoval vyrezanie draka na niekoľko etáp. „Samozrejme, aj keď som mal ideálny strom, trojhlavý drak nevznikne zo dňa na deň. Najprv sme poskladali skelet draka, čo nám trvalo asi dva týždne. Jeho dokončenie čakalo na sympózium, lebo sám by som to nebol zvládol,“ opisuje postup. Rezbár totiž na každé svoje narodeniny usporadúva v Cíferi rezbárske sympózium.

„Keď prišli moji dvaja parťáci, tak sme to dokončili. Vedeli sme, ako by to malo vyzerať, lebo sme si vytvorili skupinu na facebooku a tam sme si posielali nápady už týždne predtým,“ vraví. Šikovný rezbár sa síce inšpiruje rôznymi predlohami, ale finálnu podobu má vždy v hlave, preto si nikdy nič nekreslí. „Strednú hlavu som vyrezal ja a povedal som chalanom, čo prišli, že tie ďalšie by sa tej mali podobať, ale budú zatvorené,“ vraví.