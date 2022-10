Spišská Nová Ves prevzala biznis po súkromníkovi: Z krachujúcej firmy je úspešný mestský podnik!

Príjemné prekvapenie! Súkromník prevádzku zavrel, no mesto sa rizika podnikania nezľaklo.

Mestský podnik služieb (MEPOS) v Spišskej Novej Vsi prevzal práčovňu a už za pár mesiacov vykazuje zisk. Vznikol tam totiž sociálny podnik, ktorý si pochvaľujú aj noví zamestnanci. Práčovňa pod taktovkou mesta teraz perie množstvo bielizne pre nemocnice. Plánujú dokonca modernizáciu a viac síl.

Vladimír Tököly (52) v podniku pracuje ako obsluha strojov a zariadení už štvrtý mesiac a je spokojný. „Predtým som robil dispečera a aj inventúry, ale bol som aj nezamestnaný, a keď sa cez úrad práce vyskytla táto príležitosť, vyskúšal som to a nebanujem. Treba zobrať, čo je poruke,“ vysvetľuje. Zarobí 800 eur v hrubom, ale nesťažuje sa. Podobne sa teší z práce Štefánia Friedmanská (47), ktorá je vyučenou krajčírkou: „Je to podobná robota, tiež som bola bez roboty a až dva roky. Baví ma to a zatiaľ som dobre zaplatená.“

Perú tony bielizne

Riaditeľ a konateľ firmy MEPOS Tomáš Hamráček pre Nový Čas potvrdil, že začínali s počtom 7 a teraz majú už 13 zamestnancov. „Máme dosť zákaziek a zatiaľ sme v miernom pluse. Denne vyperieme vyše tony najmä nemocničnej bielizne z Levoče, Kežmarku i Košíc. Sociálny podnik sa osvedčil, mali sme šťastie aj na výber ľudí, ktorí zarábajú len niečo nad minimálnu mzdu, ale sú šikovní,“ spomenul Hamráček.

Hoci išli do rizika, chystajú rozvoj. Plánujú osloviť viac hotelov a chcú otvoriť vlastnú čistiareň aj pre verejnosť. Majú ambície zmodernizovať aj budovu, strojový i vozový park. MEPOS s celkovým počtom do 70 zamestnancov sa stará v Spišskej Novej Vsi aj o zeleň a čistotu mesta, no poskytuje tiež stavebné práce.