Tehotná Hanychová prvýkrát odhaľuje tehotné bruško: Aha, Soukupova láska sa poriadne zaguľacuje!

Tretí potomok s tretím mužom. To čoskoro čaká českú modelku a moderátorku Agátu Hanychovú (37), ktorá len pred niekoľkými dňami potvrdila, že pod srdcom nosí dieťa. Nečakaná správa prekvapila verejnosť a zdá sa, že to Hanychová so Soukupom myslí veľmi vážne. V najnovšom príspevku na Instagrame prvýkrát ukazuje, ako sa pomaly ale isto začína zaguľacovať.