Slovákov vystrašili mastné predfaktúry, ktoré našli v schránkach: Takto vydierajú podnikateľov!

Mnohí podnikatelia sú prekvapení, keď im príde „predfaktúra“ za audit, ktorý si nikdy neobjednali. Spoločnosť, ktorá ju zaslala, pripojila aj dokument o upomínacom konaní.

Odosielateľ, firma overenaspolocnost.sk, sa bráni tým, že nikto nič platiť nemusí a všetko sú to len návrhy. Slovenská advokátska komora (SAK) však upozorňuje, že ide o podvodný projekt a ľudia nemajú v žiadnom prípade platiť.

Medzi tými, čo dostali takúto zásielku, je aj majiteľ bratislavského autoservisu a pneu­servisu Lukáš (27). „Neprišlo to doporučene. Prišla predfaktúra a faktúra za nejaký audit, ktorý som si neobjednal. Rovno bolo priložené upomínacie konanie na vydanie platobného rozkazu,“ ukázal Lukáš, ktorý sa pokúšal dovolať na uvedené číslo, avšak neúspešne. „Poslal som e-mail a odpoveď prišla do niekoľkých minút. Vraj moja firma vyšla veľmi dobre v audite a že certifikát stojí 799 eur, ale od nich to mám len za 119 eur. Aj keď som si nič neobjednával...“ dodal. Obratom kontaktoval svojho právnika. „Bol som rozhodnutý nič neplatiť a právnik mi to potvrdil,“ povedal.

Obchádzajú zákony?

Nový Čas danú firmu kontaktoval s tým, nech objasní účel takýchto zásielok. „Vybraným spoločnostiam sme zaslali predfaktúru, resp. nie faktúru. Účtovný audit pre firmy bol už úspešne spracovaný a nachádza sa na našej webstránke. Bol vypracovaný na základe dopytu predajcu, resp. našej firmy, nie objednávky,“ uviedol riaditeľ spoločnosti overenaspolocnost.sk Maroš Hrubčina. Podľa neho sa na papieri nachádzajú iba základné informácie a rozsiahla účtovná analýza sa nachádza na webe. „Spoločnosti majú v cene certifikát, audit na stránke overenaspolocnost.sk so 60 účtovnými údajmi a iné služby,“ vysvetlil Hrubčina s tým, že: „Návrh na vydanie platobného rozkazu je iba náš právny názor. Pokiaľ nemajú záujem o danú službu, nemusia ju hradiť.“

Advokát Róbert Bános to vidí inak. „Pokiaľ sa uvádza, že v prípade neuhradenia zaslanej faktúry sa firma obráti na súd, resp. rozhodcovský súd, prípadne, že firma bude zverejnená na internete medzi neplatičmi, uvedené konanie by tiež mohlo vykazovať znaky skutkovej podstaty trestného činu vydierania. Ak má v prípadnom spore rozhodovať rozhodcovský súd, táto skutočnosť musí byť zmluvnými stranami vopred dojednaná formou rozhodcovskej doložky,“ podotkol advokát.

Zneužitie dobrého mena

Slovenská advokátska komora (SAK) dostala v posledných dňoch viacero podnetov, upozorňujúcich na projekt „overenaspolocnost.sk“. „Ide o pokusy podvodným spôsobom vymôcť od ľudí a firiem peniaze za neobjednané služby tzv. „účtovného auditu“, pri ktorých zároveň dochádza k zneužívaniu dobrého mena komory a jej rozhodcovského súdu. SAK preto vyzýva firmy a občanov, ktorí dostali takéto faktúry za nevyžiadané služby, aby ich neuhrádzali a prípadne sa obrátili s podnetom na orgány činné v trestnom konaní,“ tvrdí SAK s tým, že súčasťou týchto výziev na úhradu faktúr je poukazovanie na rozhodcovské doložky Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory (RS SAK). „Ide o hrubé zneužívanie dobrého mena rešpektovaného súdu i komory ako takej. SAK sa preto voči takémuto konaniu dôrazne ohradzuje a na ochranu dobrého mena podnikne potrebné právne kroky,“ uzavreli zo SAK.

Ide o podvod?

Róbert Bános, advokát

- Uvedený spôsob konania by mohol vykazovať znaky skutkovej podstaty pokračovacieho trestného činu podvodu, v ktorom páchateľ na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl a súčasne spôsobí na cudzom majetku malú škodu. Odporúčam na takto doručené listy nereagovať a v danom prípade sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní s podaním oznámenia o skutočnostiach, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, prípadne poslať naspäť zálohové faktúry, s tým, že si službu neobjednali.

Adam Puškár, advokát

Fiktívne predfaktúry sú za nedodané plnenie typu účtovný audit či "licencia produktu OverenaSpolocnost". Fakturovaný audit ani nemohol byť reálne spracovaný, pretože vystaviteľ tejto faktúry nie je registrovaným audítorom, nemal k dispozícii účtovníctvo spoločnosti, a preto ani žiaden audit nevykonal, ale len z verejne dostupných zdrojov zaslal obchodnej spoločnosti akýsi certifikát, so známymi údajmi, ktorý nemá reálny zmysel ani využitie.