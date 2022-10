Zberateľ Tomáš pripravuje svetový unikát: Čo bude vystavovať v múzeu?!

Pripravuje niečo výnimočné. Tomáš Kromka (41) zo Svidníka zozbieral 1 500 vecí, ktoré súvisia s poisťovníctvom. Plánuje z nich spraviť dlhodobú expozíciu venovanú tomuto odboru. Pokiaľ sa mu to podarí, pôjde o jediné múzeum takéhoto druhu nielen na Slovensku, ale aj na celom svete.

Svidníčan vyštudoval bankovníctvo a venoval sa mu dlhé roky. Neskôr však presedlal na poisťovníctvo. „V tejto oblasti som sa našiel. A keďže ma baví aj história, nápad zriadiť múzeum venované poisťovníctvu bol na svete. V priebehu dvoch týždňov chcem múzeum sprístupniť vo virtuálnej podobe. Do dvoch rokov by som rád otvoril aj kamenné,“ podotkol Tomáš. Podľa neho pred časom existovalo jediné múzeum takéhoto druhu v Krakove, ale pred pandémiou ho zatvorili. „Niečo chystajú aj Briti. Ale oni si dali za cieľ vyzbierať 300-tisíc libier, aby mohli múzeum otvoriť do ôsmich rokov. Rád by som ich o pár rokov predbehol,“ prezradil s úsmevom mladý muž, ktorý svoju zbierku stále rozširuje.

„Mám približne 1 500 predmetov. Napríklad tabuľky spojené s touto tematikou, ktoré sú inak veľmi obľúbené a relatívne drahé, predávajú sa aj za tisíc eur. Mám aj vzácne historické zmluvy alebo písacie a počítacie stroje,“ dodal s tým, že dve tretiny exponátov kúpil za vlastné prostriedky a tretinu mu venovala veľká poisťovňa. „V zbierke mám napríklad zmluvy, ktoré ilustroval slávny výtvarník Alfonz Mucha, počítacie stroje od Mercedesu či spoločnosti Continental, alebo tabuľky s názvom poisťovne Domov a Slovákia, ktorú viedol Andrej Hlinka,“ doplnil zanietený zberateľ, ktorý by bol rád, keby bolo múzeum zriadené vo Svidníku, kde býva. Náklady odhaduje na 30-tisíc €. „Budem sa snažiť dohodnúť s mestom, aby mi prena­jalo priestory za symbolickú cenu,“ uzavrel.