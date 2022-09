Odkryté trámy šokovali archeológov nad Zvolenom: Pustý hrad zostarol o 50 rokov!

Vďaka drevu spresnili jeho vek. Pustý hrad nad Zvolenom skúmajú archeológovia viac ako 30 rokov a za ten čas tam našli falošné mince, kováčske potreby, drobné šperky, hroty šípov či keramiku.

Vďaka nim odhadovali, aký starý môže byť. Lenže posledný nález drevených nosníkov, ktoré objavili pri rekonštrukcii vstupnej brány, ukázal, že opevnenie vzniklo v prvej polovici 13. storočia.

Počas tejto sezóny prechádzala obnovou aj hlavná vstupná brána horného hradu, kde sa v roku 1992 výskum hradu aj začal. Jej rekonštrukcia priniesla nečakaný objav, ktorý posunul vznik opevnenia o 50 rokov skôr, ako doteraz predpokladali. Ide o pôvodné dubové trámy, ktoré pochádzajú z roku 1251.

„V archeológii je drevo nad zlato. Vďaka dendrochronológii vieme datovať s presnosťou na rok. Tak to bolo aj túto sezónu a vďaka drevám z hlavnej vstupnej brány vieme spresniť stavebný vývoj horného hradu. To veľké opevnenie, ktoré má rozlohu 3,5 hektára, vzniklo už začiatkom 13. storočia a nie v polovici 13. storočia, ako sa pôvodne predpokladalo,“ informoval Ján Beljak, vedúci archeologického výskumu na Pustom hrade s tým, že archeologický výskum na Pustom hrade bude pokračovať aj na budúci rok, a to 32. sezónou.

Medzi najväčšími

- Ide o hradný komplex na území Zvolena nad sútokom Hrona a Slatiny v nadmorskej výške 475 - 571 m. Skladá sa z dvoch hradných komplexov - dolného a horného hradu. Medzi nimi sa nachádza spojovacia časť merajúca takmer 400 metrov, ktorú v časti pri dolnom hrade tvorí 206 metrov dlhý múr. Celková rozloha Pustého hradu bola vypočítaná na 4,7 hektára. I keď ide o ruinu, v porovnaní s inými európskymi, ale aj so svetovými hradmi vystavanými na vrchoch je väčší než sýrsky Krak des Chevaliers, ktorý má 2,7 hektára.