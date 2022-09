Gregušová bez slov a dojatá k slzám: Jej dcérku Brianu prišla do Ameriky pozrieť vzácna návšteva zo Slovenska!

Čoskoro to bude jeden mesiac, odkedy misska Bronislava Gregušová (30) porodila telenovelovému zvodcovi Mariovi Cimarrovi (51) ich prvé dieťa, dcérku Brianu. Do Spojených štátov sa s ich malým pokladom prišla zvítať veľmi vzácna návšteva.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Žiaria šťastím. Slovenská misska Broňa Gregušová (30) a kubánska hviezda Mario Cimarro (51) sa dočkali svojho prvého potomka, malej Briany, ktorá sa vypýtala na svet na konci augusta. Hrdí rodičia medzičasom pridali na sociálnu sieť krásny dojímavý príspevok s malým bábätkom a teraz sa im naskytlo ďalšie krásne prekvapenie.

Broňu prišla do amerického Malibu pozrieť najbližšia rodina z ďalekého Slovenska, jej mamina a mladší brat Samko. Snúbenica fešáka zo Skrytej vášne zostala z tejto návštevy úplne bez seba.

"Musím vám povedať, že je to krásny pocit šťastia vidieť lásku rodiny. To krásne rodinné puto medzi starou mamou a vnučkou a medzi ujom a neterou. Ach, plakať sa mi chce. Toľko lásky doniesli, že sa to nedá ani slovami opísať," opisuje vzácne stretnutie svojej drahej rodiny s malou dcérkou.