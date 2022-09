Mladí kuchári predviedli, čo vedia uvariť z lokálnych surovín: Pripravili TAKÉTO špeciality, do jedla vložili aj zlato!

Mladí kuchári predviedli, že netreba mať obavy o budúcnosť našich jedálničkov. Žiaci stredných škôl zameraných na gastronómiu, dokázali, že vedia variť z lokálnych surovín. Pripravili napríklad pstruha sfarbeného do červena, alebo kyslú kapustu na nezvyčajný spôsob, či prísady zo zlata.

Adepti kuchárskeho remesla sa zišli v Hniezdnom (okr. Stará Ľubovňa), aby ukázali, že vedia pripravovať aj iné jedlá, ako je pizza a kebab. Podujatie v duchu hesla, čo sa za mladi naučíš, na starosť, akoby si našiel zorganizoval Prešovský samosprávny kraj. „Kuchári zo šiestich slovenských škôl dostali za úlohu pripraviť jedlá s dodržaním sezónnosti, udržateľnosti a lokálnosti potravín.

Pripravili si vlastné receptúry, ale aby to nebolo také jednoduché, boli povinní zakomponovať do nich jednu ingredienciu, ktorú si náhodne vyžrebovali,“ vysvetlila manažérka projektu zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji, Ivana Kirkov. Prísady dodali miestni dodávatelia z okresu Stará Ľubovňa. „Dostali sme od nich syr, červenú repu, kyslú kapustu, alebo mikrobylinky. Cieľom je, aby sa o prístupe k vareniu z lokálnych a sezónnych surovín diskutovalo, lebo to nie je úplná samozrejmosť.

Veríme, že po príchode do zamestnania takémuto prístupu zostanú verní. Chceme však aj združiť lokálnych dodávateľov a školy. Naším prianím je, aby sa miestne suroviny využívali všade tam, kde to je možné, ale je tomu treba prispôsobiť aj zákon o verejnom obstarávaní, aby umožňoval nakupovať najmä od domácich producentov,“ uzavrela manažérka. Mladí kuchári sa zhodli na tom, že takéto varenie ich baví omnoho viac, ako príprava rýchloobrátkových jedál, pri ktorých nie je priestor na kreativitu.