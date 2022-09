Slovenky dobité na pláži Copacabana: Čo polícia prezradila o útočníkoch?

Na najznámejšej brazílskej pláži tiekla krv! Patrila dvom Slovenkám, ktoré si na pláž Copacabana v stredu ráno prišli pozrieť východ slnka. Namiesto toho sa dočkali krutej bitky od dvoch neplnoletých mladíkov.

K ohavnému incidentu došlo v stredu v skorých ranných hodinách. Slovenky Katarína a Viktória sa stali obeťami útoku v turistickej štvrti Copacabana v Riu de Janeiro, keď si na známej pláži v tvare polmesiaca chceli pozrieť východ slnka.

Táto pláž je síce turistami vyhľadávaná, no zároveň je na nej vysoká kriminalita vrátane násilných trestných činov. Aj pre dvojicu Sloveniek sa najkrajší zážitok z dovolenky čoskoro zmenil na horor. „Bol to hrozný zločin, lúpež. Dve turistky sú v skupine na zájazde, kde sa stretli. Veľmi skoro šli na pláž, aby si pozreli východ slnka. Vtedy k nim prišli dvaja neplnoletí a pýtali od nich peniaze. Keď im ich nedali, začali ich biť päsťami,“ uviedla delegátka Patrícia Alemany z Úradu na podporu cestovného ruchu. Obe ženy utŕžili ťažké poranenia, pričom jedna z nich mala zlomenú kosť na tvári. Prvotné ošetrenie im poskytli na pohotovosti v Copacabane, odkiaľ ich neskôr previezli do nemocnice Miguela Couta v štvrti Leblon.

Ako informoval portál g1.globo.com, polícia mladíkov vypátrala a zadržala pri pokuse o útek. Obaja neplnoletí sú pre miestnych mužov zákona známou firmou. Pochádzajú zo štvrte Jacaré v Riu de Janeiro, pričom obaja majú dlhý register trestov. V ňom sa vynímajú záznamy za lúpež, krádež, vyhrážanie, napadnutie či obchodovanie s drogami. Jednej z napadnutých Sloveniek ukradli mobilný telefón, ktorý sa vojenskej polícii podarilo nájsť. „Naše zastupiteľské úrady v Brazílii boli kontaktované napadnutými Slovenkami a poskytli im všetku potrebnú súčinnosť,“ uviedol komunikačný odbor slovenského ministerstva zahraničných vecí.