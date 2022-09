Zmena klimatických podmienok ničí slovenské dreviny: Okres s najväčším zastúpením lesov u nás hlási ubúdanie smrekov!

Zmena klimatických podmienok sa aj v rámci lesných porastov v okrese Gelnica prejavuje hlavne pri smrekoch. Postupne túto drevinu nahrádza buk. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia lesného hospodárstva Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Jozef Stajsko. Ubúdanie smrekov evidujú aj Gelnické lesy.

V Gelnickom okrese sa lesné porasty nachádzajú na ploche približne 43.000 hektárov, pričom podiel výmery lesa dosahuje 75 percent, čo je najviac v rámci všetkých okresov na Slovensku. Najzastúpenejšou drevinou je tu buk. Nasleduje smrek a jedľa. "Smrek je drevina, ktorá predovšetkým v jarnom období rastu vyžaduje dostatok vody. Nevytvára však hlboké korene, a tak zmena klímy s nedostatkom vlhkosti v horných vrstvách pôdy je preň najkritickejšia. Dalo by sa povedať, že v posledných rokoch trpí smädom," vysvetlil s tým, že tak postupne chradne, oslabuje sa jeho prirodzená odolnosť voči škodcom a následne odumiera.

Pri pretrvávaní tohto stavu sa podľa neho dá očakávať, že zastúpenie smreka sa naďalej výrazne zníži. "V lese miesta po smrekových porastoch, či už prirodzene, alebo umelo, obsadzuje prevažne drevina buk," povedal Stajsko. Podľa neho ide o odolnejšiu drevinu a v mnohých prípadoch aj pôvodnú. V minulosti bola totiž umelo nahradená práve smrekom. "Buk sa teda postupne vracia na miesta, na ktorých rástol v dávnejšej minulosti, a je predpoklad, že tieto porasty budú voči súčasnej klimatickej zmene odolnejšie," vysvetlil. Zdôraznil však, že žiadna miera odolnosti nie je neobmedzená, a tak v budúcnosti môže dochádzať k ďalším zmenám s nástupom druhov, ktorým budú dané klimatické pomery vyhovovať viac.

Ubúdanie smreka potvrdil aj riaditeľ mestského podniku Gelnické lesy Richard Varga. Pripomenul, že ich lesné porasty na ploche viac ako 4500 hektárov sú prevažne v štvrtom až piatom lesnom vegetačnom stupni, čo je bukový až jedľovo-bukový. Ihličnaté dreviny, prevažne jedľa a smrek, tvoria viac ako 66 percent plochy lesov. Z listnatých drevín prevláda buk, vtrúsený je javor a jaseň. "Smrek postupne odchádza, ale to vplyvom sucha pomaly všade, potom ho naletí chrobák. Nemá sa u nás už kde výškovo posunúť, aby bolo vyhovené jeho ekologickým podmienkam," skonštatoval. Tohtoročné sucho sa podľa neho v lesoch určite odrazí, no zhodnotiť to budú vedieť až na budúci rok. Tvrdí, že pôjde o celoslovenský problém.