Slovenský raj a TANAP čaká po letnej sezóne veľké upratovanie: Zapojiť sa môžu aj dobrovoľníci v týchto lokalitách

Tatranský národný park (TANAP) aj Slovenský raj čaká počas nasledujúcich dní upratovanie po letnej turistickej sezóne. Ide o súčasť celoslovenskej iniciatívy Čisté Slovensko, ktorej hlavným cieľom je zbierať voľne pohodený odpad v prírode. Zapojiť sa budú môcť aj dobrovoľníci.

Správa Národného parku (NP) Slovenský raj bude podľa jej riaditeľa Tomáša Dražila akciu realizovať v tradičnom režime, teda v spolupráci so skautmi bude v sobotu čistiť turistické chodníky, vodáci zase vyčistia Hornád v prielome. Deň predtým sa pustia aj do dvoch nelegálnych skládok. „V piatok spolu s obcou Vernár vyčistíme sedlo Popová, pri štátnej ceste, a okolie Vernárskej tiesňavy, v sobotu lokalitu Stryker za Podleskom v spolupráci s obcou Hrabušice,“ priblížil Dražil.

Dobrovoľníci sa budú môcť pridať v sobotu, a to na Čingove, v Hrdle Hornádu pri Hrabušiciach, v lokalitách Stratenská Píla a Stratenský kaňon, ale aj na parkovisku pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. „Na jednotlivých miestach budú v čase medzi 8:00 a 9:00 dostupné vrecia na zber odpadkov a inštrukcie od pracovníkov zabezpečujúcich jednotlivé miesta. Záujemcom odporúčame vziať si so sebou rukavice,“ uviedli ochranári. Zber plánujú realizovať na trasách turistických chodníkov v širšom okolí alebo v okolí samotných lokalít. Záujemcovia o účasť na akcii majú možnosť prihlásiť sa u pracovníkov zabezpečujúcich jednotlivé lokality, telefonické kontakty zverejnila Správa NP Slovenský raj na svojej internetovej stránke. Na čistení sa zúčastnia aj členovia stráže prírody a školy.

V poslednú septembrovú sobotu sa dobrovoľníci pustia do upratovania TANAPu už po štyridsiaty štvrtý raz v rámci akcie Čisté hory. Tento ročník bude podľa koordinátora podujatia Igora Stavného zo Správy TANAPu odpočtovaný v rámci spomínaného podujatia Čisté Slovensko, ktoré iniciovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Aj tu sa môže podľa neho zapojiť ktokoľvek, kto má pozitívny vzťah k prírode a chuť pomôcť odbremeniť prírodné prostredie od odpadu, ktorí v ňom zanechali neporiadni návštevníci.

Nástupné miesta v TANAPe sa budú nachádzať od Oravy až po Tatranskú Javorinu, celkovo je ich desať. Oblasť od Sivého vrchu po Kamenistú dolinu bude pod patronátom jednotlivých strážcov prírody. Trasy, po ktorých sa vydajú dobrovoľníci, povedú, rovnako ako po minulé roky, predovšetkým po turistických chodníkoch, no upratovať sa budú aj iné miesta. „Na jednej strane nás teší, že popri turistických trasách nachádzame z roka na rok čoraz menej odpadu, no zatiaľ si, žiaľ, stále nemôžeme povedať, že akcia Čisté hory už stratila svoje opodstatnenie. Momentálne ako veľký problém vnímame neporiadok popri cestách, najmä v okolí odpočívadiel a do budúcna by sme pozornosť dobrovoľníkov chceli upriamiť aj na niektoré lokality v intravilánoch,“ skonštatoval Stavný. Zároveň pripomenul, že za viac ako štyri desaťročia sa prírodné prostredie v TANAPe podarilo odbremeniť od približne 65 ton odpadu. Akcia doteraz prilákala zhruba 47-tisíc dobrovoľníkov.