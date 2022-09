Za rohom vojna, za dverami energetická kríza a ministra Krajniaka trápi TOTO! Treba vidieť, ako mu Slováci naložili

Zdá sa, že slovenské ministri sa nevedia nabažiť lajkov na sociálnych sieťach. Pri veciach, ktoré tam zvyknú riešiť, sa ale niekedy zastavuje rozum.

Slovensko má dostatok najrôznejších problémov, ktoré reálne horia a treba ich riešiť čím skôr. Niektorí politici ale majú plné ruky práce s vymýšľaním statusov na sociálne siete. Ministra práce sociálnych vecí a rodiny najnovšie trápi transrodový učiteľ z Kanady.

"Čo hrozí Slovensku od progresívcov? Kanadou sa šíri video transgender učiteľa, ktorý sa prehlásil za ženu a na hodinu so študentami si nalepil nadrozmerné prostetické silikónové poprsie. Kanadská škola vydala vyhlásenie, že je to v poriadku a ak by niekto tvrdil, že je to nevhodné, tak porušuje právo transgender ľudí na sebaprezentáciu. Podľa progresívcov by sme mali teraz mlčať a tváriť sa, že nič sa nedeje. Ale ako konzervatívny politik nielen chcem, ale je aj mojou povinnosťou povedať, že toto nie je správne. Slovensko musíme pred touto ´módou´ ochrániť," napísal vo štvrtok minister Krajniak na sociálnu sieť. Jeho príspevok si vyslúžil stovky reakcií.