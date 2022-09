Arogantný influencer Key! Otras, čo predvádzal na ceste: Prečo má vôbec vodičák?

Video Váš Tip

Hviezdička David Key sa nevie zmestiť do kože. Aj keď jeho počet sledovateľov na instagrame nie je bohvieako ohurujúci, chlapcovi to pekne stúplo do hlavy. Svojím arogantným správaním naposledy nenaštval len prítomných šoférov, ale po pozretí videa stúpne tlak každému.