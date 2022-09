Poriadne sa rozohnila! Evelyn po pauze opäť pri tyči, vyskúšala niečo nové: Takto sexi ste ju ešte nevideli

Moderátorka a komička Eva "Evelyn" Kramerová (32) je multitalent. Okrem bavenia Slovákov sa venuje aj rôznym pohybovým aktivitám. Nie je tajomstvom, že si našla vzťah k sexi tancu pri tyči a v poslednom príspevku na Instagrame to teda poriadne roztočila.

Komička, herečka a moderátorka Evelyn (32) je po dlhom čase bez veľkého televízneho projektu, keďže z moderátorskej stoličky relácie Farma ju vyšachovala hviezda oteckov, herec Matek Fašiang., čiže tancu pri tyči.

Už pri prvých pokusoch pred pár rokmi ukázala, že nejde len o ľahkú zábavku, ale poriadnu makačku. Je to činnosť, na ktorú by si mnohé ženy ani len netrúfli. Evelyn však evidentne žije športom a veľmi jej to pri tyči pristane.

V najnovšom príspevku, ktorý pridala na svoj instagramový profil, to teda poriadne roztočila. Oblečená len v kratučkých čiernych šatách ukázala vypracované nohy a fanúšikom odhalila aj svoje pozadie. Rozpustenými vlasmi zvodne švihá jedna radosť a na zemi ukázala aj svoju flexibilitu.