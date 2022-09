Počasie, ktoré sužuje posledné dni Slovensko, nám pripomína, že leto je dávno za nami a jeseň v plnom prúde.

Čaká nás už len ponor do hlbšej jesene a napokon poriadne chladné mesiace. Leto je už dávno za nami a posledné dni sa výrazne ochladilo. Sychravé počasie dobrej nálade neprospieva, no keď v tieto dni aspoň na chvíľu vyjde slnko stojí to za to.

Čitateľom sa podarilo zachytiť krásne zábery dúhy, ktoré rozjasnili oblohu nad dvoma mestami. Jeden farebný zázrak rozsvietil oblohu nad Trenčianskym hradom. Druhý zase potešil obyvateľov Nemšovej.