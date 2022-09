Úmrtie slovenského influencera Olivera Morócza († 25) plné otáznikov: Jeho smrť vyšetruje polícia v Berlíne

Vyhasol mladý život! Zakladateľ streetwearovej značky Oliver Morócz († 25) mal celý život pred sebou.

Keď mal 19 rokov, objavil dieru na trhu a začal tvoriť a ponúkať vlastnú módu. Okrem toho obliekal ako futbalista dres bratislavského Slovana. Osudnou sa mu mala stať tragická udalosť v Berlíne, pri ktorej zomrel. Pôvodná informácia znela tak, že skonal v dôsledku zranenia pri dopravnej nehode. Jeho sestra Natasha (18) však tvrdí, že malo ísť o nešťastnú náhodu.

Mladý talent Oliver Morócz sa už sľubnej kariéry nedočká. O život prišiel pred pár dňami, keď podľahol závažným zraneniam hlavy. Počas svojho života si stihol vyskúšať viaceré smery, o čom svedčí aj jeho futbalová kariéra v bratislavskom Slovane. Neskôr pričuchol do sveta módy, v ktorom sa našiel a zotrval. Za zakladateľom značky s nezvyčajným oblečením smúti nielen jeho rodina, ale i viaceré mená zo slovenského šoubiznisu, ktoré mladíka počas jeho kariérnej cesty podporovali.

Oliver žil posledných 6 mesiacov v Berlíne, kde sa odohrala táto tragická nehoda. „Polícia vyšetruje, čo sa presne stalo. V pondelok nadránom ho našli pri múre v bezvedomí. Previezli ho do nemocnice, kde zistili, že má silné krvácanie do mozgu a silný opuch. O deň sa mu krvácanie zastavilo, ale mozog stále puchol. Lekári konali najrýchlejšie, ako mohli, a všetci sme rátali, že to zvládne. Bol taký statočný, a tak bojoval,“ uviedla pre Refresher sestra Natasha.

Napriek tomu, že operácia dopadla dobre, u mladíka naďalej pretrvávali problémy so srdcom a s inými životne dôležitými orgánmi. Po piatich dňoch boja o jeho život lekári oznámili, že ich Oliver navždy opustil. Pôvodne malo ísť o autohaváriu, ale podľa Natashy to môže byť aj inak. Oliverova rodina však nateraz nechce prezradiť viac. „Zhodli sme sa, že zatiaľ nebudeme poskytovať viac informácií. Bola to proste nešťastná náhoda a bodka. A je úplne jedno, ako sa to stalo, nijako to nevrátime,“ dodala sestra pre Nový Čas.