Hilmerová a Bekr sa predbiehajú v sladkých vyznaniach: Tanečník oslávil 50-tku! Tejto vete by sa potešil každý chlap

Našli sa a spolu to ťahajú už 14 rokov! Vzťah herečky Moniky Hilmerovej a tanečníka Jara Bekra je ako med.

Iskrí to medzi nimi aj po dlhých rokoch na spoločnej ceste. Monika Hilmerová a Jaro Bekr patria k najharmonickejším párom slovenského šoubiznisu a zrejme nie je takého človeka, ktorý by im tú lásku neprial. Tanečník dokonca cez víkend oslávil pekne okrúhle výročie. "Môj muž mal tento víkend 50. narodeniny. Aké jubileum! Keď som bola malá, toto číslo mi znelo veľmi vzdialene a už sa k nemu blížim aj ja. A chvalabohu, čím som staršia, tým sa mi zdá toto číslo krajšie a vzácnejšie a je to úžasný dar, ak sa ho človek môže dožiť. Navyše, ako tak pozerám na môjho muža, tak fakt je 50-tka iba číslo," napísala Hilmerová na sociálne siete.

Monika sa však okrem svojmu mužovi prihovorila aj ostatným zo svojej generácie. "A ja s obdivom vnímam, aký je plný energie a iskry, so zmyslom pre všetko a každú srandu ako vždy a ešte k tomu navyše vyšportovaný ako máloktorý mladík... Vek nás v niečom mení, formuje, ale aj zlepšuje, ak sa tomu otvoríme. Vládne kult mladosti na úkor prirodzenosti, ale ja si cením, keď si ozajstnú vnútornú mladosť v sebe udrží aj človek, ktorý už má cez 30 a viac. Ani vrásky nie sú taký postrach, sú ako originálna tetovačka, ako pamiatka na váš smiech, premýšľanie, žmúrenie do slnka, na vašu jedinečnú mimiku, atď," napísala pekné slová Hilmerová.

Herečka vo svojom vyznaní prezradila niečo, čomu by sa potešil naozaj každý chlap: "Áno, môj muž je mi každým rokom príťažlivejší, a to teda sme začali vzťah pred 14 rokmi." Monika mu v závere svojho príspevku venovala krásne blahoželanie. "Pokiaľ ste zdravý, tak či máte 50 alebo 20, cítite sa rovnako, ak ste mladý svojim vnútorným nastavením. Gratulujem môjmu milovanému mužovi k narodeninám a ďakujem za jeho krásne roky a modlím sa, nech nám ten vek ďalej krásne spolu narastá. Život beží riadne rýchlo, ale vďaka bohu zaň a žime ho naplno a najlepšie ako vieme. Aj vám všetkým želám len to dobré, hlavne zdravie, spokojnosť, veľa radosti a nech máte svojich najbližších pri sebe. Ja ďakujem za tých mojich," ukončila herečka.