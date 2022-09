Výlet sa Humenčanovi predražil: Zaplatil za diaľnicu v Maďarsku, aj tak mu prišla pokuta!

Platiť musí znova, aj keď už raz zaplatil. Humenčan Michal Goroľ (72) ešte vlani v septembri cestoval svojím autom po maďarskej diaľnici. Ešte pred vstupom na diaľnicu kúpil na tamojšej benzínke poplatok za užívanie diaľnice. Právnická firma od neho aj tak chce ďalších takmer 80€.

Podnikateľ, vášnivý cestovateľ a vyznávač mariášu, sa minulý rok vybral do Egypta s partiou rovnako naladených chlapov. „Na letisko do Budapešti sme išli mojim autom. Keďže dodržiavam pravidlá, pred vstupom na diaľnicu sme v dedinke Encs, na benzínke, kúpili takzvanú matricu, teda poplatok za užívanie diaľnice na mesiac. Zaplatil som zo svojho osobného účtu. Platba bola 4970 forintov, čo v tom čase predstavovalo sumu 14,31€. Považoval som to za vybavené. Cestoval s nami dokonca aj skúsený majiteľ istej cestovky, ten si bol tiež istý, že všetko je v poriadku,“ vysvetľuje Goroľ.

Aké však bolo jeho prekvapenie, keď prednedávnom obdržal list od právnickej kancelárie z Bratislavy, ktorá tvrdí, že zastupuje maďarské úrady a podľa nich poplatok uhradený nebol. „Teraz odo mňa chcú so všetkými poplatkami takmer 80€. S tým, že ak nezaplatím do 60 dní suma stúpne na vyše 224€. Prekvapilo ma to, tak som im odpísal, že som zaplatil na benzínke a doložil som to výpisom z účtu. Nepomohlo. Stále chcú peniaze. Výpis ako dôkaz podľa nich nepostačuje. Jediné, čo by akceptovali je účtenka, alebo kópia platby priamo z benzínky. Lenže, kto si už necháva účtenku za diaľnicu dva roky, ako doporučujú, prípadne kto má cestovať znova na maďarskú benzínku,“ pobúrene konštatuje Humenčan, ktorý zvažuje, že zaplatí, aby sa vyhol následným ťažkostiam, prípadne vyššej, ďalej úročenej sume.

„Poznám aj ľudí, ktorí na úrokoch v podobných prípadoch viackrát preplatili požadovanú čiastku. Takže zvažujem, že zaplatím, koľko chcú. Ale tak ma to nahnevalo, že viac ma nikdy v Maďarsku neuvidia. Všetkým ľuďom doporučujem, aby si dávali dobrý pozor, čo a komu tam platia,“ uzavrel Goroľ.

Stanovisko právnickej firmy

Naša kancelária poskytuje právne služby klientovi - spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Z uvedeného titulu je na základe Klientom udeleného plnomocenstva Advokát Klientom poverený konať v mene a na účet Klienta vo veciach uplatnenia a vymáhania súkromnoprávnych pohľadávok súvisiacich s neoprávneným použitím spoplatnených ciest v Maďarsku, ktoré klient eviduje.

V prípadoch, ako je vami uvádzaný, dochádza najčastejšie vtedy, ak si kupujúci riadne neskontroluje ním zadané údaje o vozidle pri kúpe e-matrice. O takejto eventualite je každý adresát výzvy informovaný v informácii, pripojenej ku výzve, ako aj o možnostiach a spôsoboch riešenia. Ak v e-matrici nie je uvedený správny údaj o vozidle, systém kontroly oprávnenosti použitia cesty kontrolované vozidlo vyhodnotí ako vozidlo bez platného oprávnenia. E-matrica obsahuje odporúčanie uchovávať doklad do dvoch rokov po uplynutí jeho platnosti. Ak si kupujúci potvrdenie o kúpe e-matrice napriek odporúčaniu neodložil, môže si jeho kópiu vyžiadať u predajcu, kde si e-matricu kúpil. Predajné miesto, kde bolo oprávnenie zakúpené, vie vystaviť jeho kópiu,“ uviedol Ivan Petkov z právnickej kancelárie Petkov&co.