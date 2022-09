Zoo Košice otvorila nové centrum pre vzdelávanie: Kedy ho sprístupnia verejnosti?

Centrum environmentálnej výchovy v stredu slávnostne otvorila Zoologická záhrada Košice v strede mesta na Mojmírovej ulici. Ide o prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku, kde je inštalovaná stála terarijná expozícia a učebňa pre vzdelávanie žiakov a študentov. Po vybudovaní akvarijnej expozície košický Zoo dom otvoria aj pre verejnosť.

Zoologická záhrada využila starú nevyužívanú mestskú budovu, ktorú postupne obnovila a prispôsobila na vzdelávacie účely. Aktuálne slúži na výučbové programy najmä pre školy, do budúcna sa počíta s jej otvorením aj pre ďalších návštevníkov.

"Eklektický dom z roku 1903 sme získali do správy od nášho zriaďovateľa, mesta Košice, pred niekoľkými rokmi. Svojpomocne zo zlepšeného hospodárskeho výsledku a rôznych grantových schém sme ho v rámci rekonštrukcie a adaptácie pripravili do takej podoby, že sme mohli dnes Zoo dom otvoriť a sprístupniť hlavne školám v Košiciach, ale prakticky po celom Slovensku," povedal riaditeľ zoo Erich Kočner. Celkové doterajšie náklady s využitím aj eurofondov odhadol na sumu do 50.000 eur. Súčasťou obnovy bolo aj nové oplotenie objektu zhotovené na základe torza pôvodného historického.

"Krokom číslo dva bude sprístupnenie Zoo domu verejnosti. Uvidíme, ako sa nám podarí vyskladať finančné prostriedky aspoň na provizórne vybudovanie akvarijnej expozície. Počítame s tým niekedy na prelome rokov, možno už od decembra, ale určite to nebude dlhšie trvať ako niekoľko mesiacov," konštatoval riaditeľ zoo.

V súčasnosti v Centre environmentálnej výchovy možno vidieť napríklad najväčší druh ropuchy na svete - ropuchu obrovskú, korytnačky, leguána, anakondu, pytóna či agamy. Okrem akvarijnej pribudne aj expozícia nočných živočíchov.

"Chceme, aby hlavne v zimnom období a v prípade nepriaznivého počasia, kedy je problém tráviť dlhší čas v tom obrovskom areáli košickej zoo, mohli návštevníci najmä s malými deťmi nájsť oázu živej prírody v centre mesta," dodal Kočner.