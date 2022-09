Snúbenci pohoršení ešte pred svadbou: Farár z Púchova im spísal zoznam milodarov! Budete v šoku, čo si vypýtal

Situácia na Rímskokatolíckej fare v Púchove je napätá. Tamojším veriacim sa nepáči, že dekan farnosti Stanislav Stolárik si písomne pýta od budúcich novomanželov milodary - peniaze, fľaše alkoholu a zákusky.

Situácia na Rímskokatolíckej fare v Púchove je napätá. Tamojším veriacim sa nepáči, že dekan farnosti Stanislav Stolárik si písomne pýta od budúcich novomanželov milodary - peniaze, fľaše alkoholu a zákusky. Do redakcie Nového Času bola doručená písomnosť, v ktorej farár presne uvádza, čo by bolo vhodné komu darovať. Dostať svoje by mali kostolníčka, organista, sobášiaci kňaz a čosi by sa malo venovať aj Božiemu chrámu. Samotný farár sa k celej situácii postavil prekvapivo.

Veriaci v Púchove si svojho farára veľmi vážia a majú ho v obľube. Jedna vec ich však prekvapuje. „Som síce veriaca, ale nedávno mala moja kamarátka svadbu a toto ma pobavilo. Dostala od kňaza papier, kde bolo napísané, čo všetko treba kňazovi doniesť,“ ozvala sa jedna z miestnych veriacich do redakcie Nového Času. „Svadobní hostia v Púchove (Streženiciach) môžu obetovať milodar (oferu) vhodením nimi určeného finančného príspevku do košíka, ktorý bude držať miništrant pri východe z kostola. Organistovi snúbenci alebo nimi poverená osoba odovzdajú 20 eur, fľašu alkoholu a krabicu svadobných zákuskov pred samotným obradom,“ stojí na papieri, ktorý odovzdáva kňaz snúbencom pred sobášom. V ňom sa ďalej píše, že kostolníčke by mali odovzdať milodar 15 eur, fľašu alkoholu a tiež zákusky. Sobášiaci kňaz by mal dostať fľašu a zákusky a milodar podľa vlastného uváženia.

Farár: Je to nedorozumenie

Nový Čas oslovil aj samotného kňaza, ktorý bol z toho mimoriadne prekvapený. „To sú milodary, je to dobrovoľný príspevok. Ak chcú, môžu to doniesť, ak nie, nemusia. Snúbenci sa ma pýtajú, či majú niečo doniesť, a tak som spísal, čo by mohli, ale nemusia. Je to forma milodaru. Nikdy by som sa neodvážil pýtať si takéto dary,“ bráni sa Stolárik, ktorý je v Púchove dekanom tri roky.

„Šokovali ste ma, radšej asi nebudem dávať žiadne pokyny. Viete, službu robíme zadarmo, a keby som vedel, že toto niekto urobí, radšej nebudem nič pýtať. Je to nedorozumenie a nechápem, že to vôbec niekto takto uchopí,“ vysvetlil farár.

Nový Čas požiadal o stanovisko k problému aj Žilinskú diecézu. „Odporúčania, ktoré dávali na Faráskom úrade v Púchove snúbencom pred sobášom, neboli šťastne naformulované. Po upozornení boli odporúčania opravené takým spôsobom, aby bolo viac zrejmé, že ide o dobrovoľný milodar, a nie o povinný poplatok,“ vyjadril sa hovorca Zdeno Pupík.

Pôvodný a celý zoznam milodarov od farára z Púchova nájdete v našej GALÉRII k článku.