Muž sa na ulici v Bratislave vyhrážal žene s nožom v ruke: Videla to ďalšia žena, neuveríte, čo urobila!

Desivý zážitok z večernej Bratislavy opísala cudzinka vo facebookovej skupine Cudzinci v Bratislave. Doteraz si myslela, že hlavné mesto Slovenska je bezpečné, no jeden zážitok jej zmenil pohľad.

Pohybovať sa večer po meste osamote nie je bezpečné pre ženu ani pre muža. Presvedčila sa o tom cudzinka, ktorá napísala o svojom zážitku na facebooku. "Myslela som si, že Bratisalva je bezpečná, ale očividne to nie je tak. Asi pred hodinou som sa vracala domov zo stretnutia s kamarátom. Bývam blízko petržalskej železničnej stanice a po ceste domov som si všimla veľmi vystrašenú ženu a muža, ktorý na ňu mieril nožom. Chcel ju okradnúť," začala s popisom incidentu žena.

Napadnutá pani mala veľké šťastie. To, čo totiž urobila svedkyňa incidentu, sa len tak nevidí. "Bežala som k nej, chytila ju, povedala mužovi, nech ide do pekla a začala som kričať o pomoc. Spolu sme utekali k zastávke Záporožská a po ceste sme si všimli ďalšiu ženu, ktorú sme poprosili, aby zavolala políciu," povedala odvážna cudzinka.

"Polícia prišla, vysvetlili sme im čo sa stalo a hliadka sa šla pozrieť na miesto, ale neviem už, čo nasledovalo ďalej. Tretia pani, ktorá zavolala políciu, nás potom odviezla domov. Vďakabohu, pretože už by som sa na tú ulicu sama nevrátila," povedala hrdinka a pokračovala,"neviem, čo by sa stalo napadnutej žene, keby som tam nebola a tiež neviem, čo by s nami bolo, keby tam nebola žena, ktorá zavolala políciu a odviezla nás domov. Prosím buďte opatrní. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Je to upozornenie hlavne pre ženy."