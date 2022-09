Na Slovensku sa konope pestuje na 135 hektároch, Peter a Silvia vysvetľujú: Prečo nám treba tejto rastliny viac!

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v tomto roku eviduje na Slovensku 55 subjektov, ktoré pestujú konopu siatu na celkovej výmere 135 hektárov.

Medzi nimi sú aj manželia Silvia a Peter Vodalovci z obce Pčoliné v okrese Snina. Podľa nich má táto komodita veľký potenciál a je po nej značný dopyt. "Na Slovensku máme úžasné klimatické podmienky na pestovanie takzvanej technickej konopy. Bezproblémovo zvládla aj tohtoročné extrémne sucho. Musíme však prekonať démonizovanie tejto rastliny. Nie je to marihuana, neobsahuje psychotropné látky," zdôraznil Vodal s tým, že ide o širokospektrálnu rastlinu. Okrem potravinárskej oblasti má využitie aj v priemysle vrátane stavebníctva. Zároveň výrazne čistí vzduch od CO2 a tým prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy.

S pestovaním konopy začali zo zvedavosti pred šiestimi rokmi, v súčasnosti hospodária na výmere desiatich hektárov. Aby dokázali pokryť potreby len slovenského trhu, podľa jeho slov by museli konopu pestovať na desaťkrát väčšej výmere.

Vodalovci vyrábajú napríklad konopný olej, lúpané semiačka či proteín. Zo stonky získavajú pazderie a vlákno, ktoré sú žiadané v stavebníctve, ale aj v textilnom a papiernickom priemysle. "Hektár technickej konopy počas troch mesiacov dokáže vyprodukovať okolo desať ton biomasy. Použiť sa dá aj na výrobu ekopeliet či brikiet," povedal s tým, že niektorí z nej vyrábajú i biodegradovateľný príbor či tácky.

Problém vidí v absencii spracovateľských kapacít na Slovensku, hmotu musia s týmto cieľom vyvážať. "Spracovateľské linky stoja rádovo státisíce eur. Zapájame sa do rôznych výziev aj na europrojekty. Pracujeme na tom, aby sme sem doniesli technológiu na spracovanie, hlavne konopnej slamy, ktorá je veľmi žiadaná," vysvetlil. Podľa jeho slov by to prispelo aj k zvýšeniu zamestnanosti v regióne. V tomto rodinnom podniku ročne zamestnávajú dvoch až troch ľudí, počas žatvy či spracovania konopy zhruba desať.

V súčasnosti disponujú starým zapožičaným dekortikátorom, čo je zariadenie na prvotné spracovanie, drvenie a lámanie konopnej slamy. "Nie je úplne funkčný, ide o repasovaný stroj, ale dokáže spracovať stonku. Žiaľ, nie v 100-percentnej kvalite. Čakáme, či nám budú schválené peniaze na novšiu technológiu, čo by nám zabezpečilo celoročnú prevádzku," vysvetlil s tým, že počas roka by tak na svojej konopnej farme mohli stabilne zamestnávať viac ľudí, pričom by sa mohli zapojiť aj ďalší farmári.

Oproti vlaňajšku podľa údajov z PPA klesla výmera, na ktorej sa pestuje konopa siata, o viac než polovicu. Za posledných osem rokov ju v najväčšej miere pestovali v roku 2017, keď evidovali 53 subjektov na ploche viac ako 477 hektárov.