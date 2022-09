Roztrhlo sa s nimi vrece: Odlietajúce bociany majú problém! Takto ich museli zachraňovať

V období, keď sa prelína leto s jeseňou, od nás odchádzajú viaceré vtáčie druhy, ktoré mieria za potravou do teplejších oblastí.

Bociany spolu s ďalšími, približne 100 druhmi vtákov, opúšťajú Slovensko a mieria do teplých krajín. Na Slovensko prichádza jeseň, ktorá sa postupne preklenie do zimy, a tú by mnohé z nich nezvládli. Vo viacerých prípadoch sťahovavých vtákov však došlo k problému, ktorý im neumožnil ani dostať sa preč zo Slovenska.

Ako tvrdia ochranári zo Záchrannej stanice pre zranené živočíchy Zázrivá, v posledných týždňoch majú plné ruky práce so zranenými bocianmi. "V posledných týždňoch sa akoby roztrhlo vrece s poranenými bocianmi. V súčasnosti máme v stanici štyroch takýchto nešťastníkov, z ktorých traja absolvovali operácie zlomených nôh na Veterinárnej klinike v Žiline," uviedla záchranná stanica na facebooku.

"Na fotkách je štvrtý prípad z Považskej Bystrice, ktorého operoval MVDr. Juraj Paluš so svojím tímom," uviedli ochranári na facebooku. Útočisko v záchrannej stanici našli 4 bociany, ktoré budú po vyzdravení pripravené na cestu, alebo v stanici prečkajú zimu.