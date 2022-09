Iveta si to nemohla nechať pre seba: To, čo uvidela v nedeľu nad dedinou, nadchne aj vás!

Naša čitateľka zo stredného Slovenska nás potešila inšpiratívnym záberom, ktorý sa jej podarilo vytvoriť na záver víkendu.

O krásu sa treba podeliť! To si zrejme povedala aj naša čitateľka Iveta, ktorej sa v nedeľu večer podarilo zhotoviť naozaj krásny záber. Fotku nám poslala do redakcie, aby sa z nej mohli tešiť aj ostatní čitatelia, ktorí nemali možnosť to vidieť.

Čitateľka zhotovila snímok v obci Bzovík pri Krupine tesne pred začatím pracovného týždňa. Je na ňom zachytený neopakovateľný západ Slnka s kostolom v obci.