Cyklisti na východe Slovenska sa môžu tešiť: Túto dedinu prepoja so Spišskou Novou Vsou!

Obec Iliašovce prepojí so Spišskou Novou Vsou nová trasa pre nemotorové vozidlá. Starostka Anna Frankovičová pre TASR uviedla, že o pridelenie prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu žiadali ešte vlani. Celkové náklady na výstavbu dosiahnu 2,232 milióna eur. "Je tam päťpercentná spoluúčasť, ktorú budeme sčasti financovať aj z úverových zdrojov," uviedla.

Betónový chodník bude viesť z obce cez les a končiť by mal pri poliklinike v Spišskej Novej Vsi, tam sa dokážu obyvatelia následne napojiť na existujúce chodníky v rámci mesta. Trasa bude dlhá takmer sedem kilometrov a tým, že povedie aj cez les, náklady na výstavbu sú vyššie. "Bude potrebné upraviť okolie chodníka, dôjde teda k výrubu stromov a krov, úprave podložia, čo je finančne dosť náročné," objasnila starostka s tým, že približne štyri kilometre z celkovej trasy pôjde cez les.

Cieľom projektu je podľa Frankovičovej zabezpečiť obyvateľom obce bezpečnejší a jednoduchší prístup do okresného mesta, kam chodia za prácou, prípadne staršie deti aj do škôl. Predpokladá, že v zime bude trasa využívaná aj na zimné športy, napríklad na bežky. "Chodník z Iliašoviec do Harichoviec až k závodu Embraco, ktorý už je postavený, bol takto v zime udržiavaný dobrovoľníkmi a veľmi sa to osvedčilo. Predpokladáme teda, že svoje využitie si nájde v zime aj tento nový projekt," dodala starostka. Zároveň bude možné trasu s povolením využívať aj pre ťažké stroje v čase ťažby dreva v území.

Frankovičová odhaduje, že po kontrole verejného obstarávania by sa s prácami mohlo začať v októbri. Výstavba potrvá podľa zmluvy so zhotoviteľom 18 mesiacov. "Celá realizácia projektu však závisí od poveternostných podmienok," dodala.