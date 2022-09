Tri roky po tragickom závale tokajskej pivnice nastal zvrat: Toto povedali svedkovia!

Tri roky po zbytočnej smrti! Po Zoltánovi Bogolym (+50) zostala manželka a štyri deti, jeho kolega Ján Kakaš (33) má stále vážne zdravotné problémy a je bez práce. K tragédii došlo po závale pri hĺbení tokajskej pivnice, pričom z usmrtenia a ublíženia na zdraví obžalovali banský dozor.

Výpovede svedkov nešťastia, napospol živnostníkov, ktorí pomáhali pri hĺbení pivnice, v tomto prípade naznačili výrazný zvrat. "Počul som obrovský tresk a myslel som si, že niekde v inej chodbe opäť padlo podmočené tufové podložie zo stropu, čo sa dosť často opakovalo. Nanešťastie zasypalo nášho šéfa, ktorého sme ihneď odhrabávali hlavne rukami. Bolo to veľmi zdĺhavé, hliny primnoho a keď sme ho pod tými tonami zeminy konečne našli, hlavu mal úplne fialovú," povedal jeden z jeho podriadených Jozef Iski.

Ako dodal, všetci museli pracovať na živnosť, lebo inak by ich odmietli prijať do práce. Práve živnostníci sú však pri výkone zamestnania zodpovední len za seba. A to aj napriek tomu, že aj v tomto prípade riadne prešli školením o bezpečnosti. Obžalovaný inžinier Jozef (64), ktorý je skúseným banským odborníkom, však jednoznačne popiera svoju vinu, lebo obeť tragédie na nedodržiavanie postupu pri hĺbení chodieb upozornil. Potvrdil to na súde aj zástupca investora Petr Bláha: "Na kontrolnom dni ešte pred tragédiou banský dozor realizátorovi hĺbenia vytýkal nedostatočné zabezpečenie priestoru práve na tom mieste, kde potom došlo k nešťastiu. Je to uvedené aj v stavebnom denníku."

Už spomínaný robotník Iski netajil pred sudcom, že ich práce pri hĺbení postupovali rýchlo aj bez istenia železnou platňou nad ich hlavami a dodal: "Pán Bogoly nás nútil, aby sme boli rýchlejší, lebo potreboval peniaze na vyplatenie robotníkov. Pracovali sme teda tak, že sme riskovali svoje životy!" K nedostatočnému zabezpečeniu stropu sa v rovnakom duchu vyjadrili aj ďalší živnostníci Tomáš Jánoška i František Vaszi, podľa ktorých v podzemí síce mali prilby, ale namiesto železnej šablóny použili len drevenú výstuž. A tá pod náporom zeminy spôsobila fatálne následky.

Pojednávanie na trebišovskom súde po vypočutí svedkov už aj s čítaním listinných dôkazov a záverečnými rečami odročili na október. Obžalovanému za usmrtenie a ublíženia na zdraví hrozí trest odňatia slobody v trvaní 2 až 5 rokov. Obhajca obžalovaného Ivan Vanko k doterajšiemu priebehu dokazovania na súde poznamenal, že sa postupne začínajú potvrdzovať skutočnosti o nezavinení smrti poškodeného konaním obžalovaného, ale že práve samotný poškodený mal značne podceniť dodržiavanie bezpečnostných prepisov ním samým i ostatnými živnostníkmi, ktorí sa podieľali na týchto prácach.