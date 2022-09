Obdobie jarmokov v plnom prúde, ľudí straší prípad zrúteného kolotoča v Česku: Kto kontroluje atrakcie u nás?

Neodmysliteľnou súčasťou septembra v Banskej Bystrici je Radvanský jarmok. Práve tento rok patrí k najväčším kultúrno – spoločenským podujatiam v meste pod Urpínom a je neodmysliteľnou súčasťou jeho diania už takmer 400 rokov.

Návštevníci 364. Radvanského jarmoku, ktorý otvoril svoje brány vo štvrtok a potrvá do nedele sa môžu tešiť na pestrý program plný remesiel, tvorivých dielní, divadla, folklóru, tradičných jarmočných špecialít, ale aj kolotočov. Zhruba pred týždňom otriasla v českom meste Havířov nehoda kolotoča, kde sa odtrhli sedačky na reťazovom kolotoči.

Zranilo sa viac ako 15 ľudí, medzi nimi prevažne deti. Kolotoč so sedačkami stúpal do výšky asi 15 metrov. V okamihu, keď mala atrakcia klesať, sa horná časť s ramenami a sedačkami odtrhla. Svedkovia uvádzajú, že spadla na pokladne z výšky približne 15 metrov. Nemusia sa ľudia obávať takýchto atrakcií na Slovensku? Priplatia si ľudia kvôli zvyšovaniu cien energií za jazdu na obľúbených kolotočoch od výmyslu sveta na Radvanskom jarmoku?

„U nás na Slovensku sa vykonávajú pravidelné technické prehliadky pred začatím sezóny, ktoré nadväzujú na odborné prehliadky ako sú záťažové skúšky a podobne. To znamená, že príde inšpektor, ohodnotí či sa atrakcia nezmenila voči pôvodnému stavu, či tam nevznikli poruchy, alebo nedostatky. Ak sa niečo objaví, prevádzkovateľ to musí odstrániť, aby dostal potrebný certifikát na sezónu,“ ubezpečuje František Johanides (58), prevádzkovateľ kolotočov a lunaparkov z východného Slovenska a vysvetlil, že počas sezóny môže prísť aj nečakaná a neohlásená kontrola.

Pritom prevádzkovateľ týchto atrakcií musí pred každým podujatím priniesť na obecný, alebo mestský úrad protokoly o týchto skúškach, že atrakcia prešla schvaľovacím protokolom na danú sezónu. „K tej nehode v Čechách sa mi ťažko vyjadruje, nebol som tam. Na druhej strane toho pána, ktorú tú atrakciu vlastní, poznám. Poznám dokonca aj výrobcu. Je to jeden z najvplyvnejších a najznámejších výrobcov, ktorý vyváža atrakcie do celého sveta. S touto konkrétnou atrakciou nastal nejaký problém s elektroinštaláciou. Zavolali si odborného elektrotechnika, ktorý tomu mal rozumieť, ale čo sa tam potom zanedbalo, neurobilo, neukončilo, to naozaj netuším. U nás, ak sa objaví nejaký nedostatok, odstavujeme atrakciu. Predsa nebudeme ohrozovať ľudí. My musíme dávať pozor a byť opatrní. Môže sa stať aj to, že všetko funguje bez problémov a o 10 minút niečo zlyhá,“ vysvetlil Johanides, že atrakcie nie sú položené priamo na betóne, či inom tvrdom povrchu, ale na špeciálnych podložkách, z preglejky, alebo na drevených hranoloch, ktoré tlmia nárazy a vibrácie. Radikálny nárast energií sa dotkol aj prevádzkovateľov kolotočov, či iných podobných atrakcií.

„Prevádzkovaniu kolotočov sa venujeme v podstate celý život. Ja momentálne vlastním 3 atrakcie. Ďalších 6 atrakcií vlastní môj brat. Ten je na dôchodku a tak sa o ne staráme s jeho zaťom,“ uviedol František Johanides, s tým, že ich sa dotklo hlavne zvyšovanie cien nafty a elektriny, nakoľko často prevážajú svoje atrakcie z miesta na miesto a tie prepravy sú veľmi náročné. Používajú totiž nákladné vozidlá, ktoré sú určené na presun veľkých hmotností až okolo 40 ton.

„Spotreba je tam okolo 40 litrov, máme 7 – 8 áut a to je už dosť veľká položka. Sumy na prepravu sú naozaj vysoké. Čo sa týka elektriny tak aj tam nám stúpli náklady. Naša réžia sa zdvihla zhruba o 200 až 250 percent. Preto sme museli zvýšiť aj ceny. Je to o 20 percent. Museli sme to urobiť, ale zas sme to nemohli prehnať a zvyšovať podľa toho, ako sa nám zdvíhajú réžie, tak by sme asi nemali koho voziť,“ dodal Johanides a doplnil, že v minulosti na detských atrakciách vozili po 2 až 2,5 eura, podľa veľkosti akcie. Teraz sú to 3 eurá. Väčšie atrakcie stáli v roku 2019 šesť eur, tento rok je to sedem.