Bývalej farmárke Mokráňovej sa vrátila najhoršia nočná mora: Desivá havária partnera!

Opakovane si prešla peklom! Exfarmárka z Markízy a známa fitnestrénerka Lucia Mokráňová (30) zažila pred dvoma dňami chvíle ako zo zlého sna. Život jej hádže ťažké polená pod nohy, a to ani nie tak priamo jej ako blízkym, ktorých nadovšetko miluje.

Luciin partner, úspešný biznismen Martin Majdák (42) zo Žiliny, s ktorým vychováva dcéru Tali (2), mal uplynulý utorok vážnu nehodu na cestách pri Liptovskom Mikuláši, keď sa vracal domov z pracovnej cesty. Ako pre Nový Čas Mokráňová priznala, opäť sa nechcene ocitla v minulosti, keď prežívala tie najťažšie životné okamihy. V roku 2014 totiž pri nehode prišla o svojho priateľa, hokejistu Jozefa Salajku († 30).

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Tak znie slovenské príslovie, o ktorého pravdivosti sa už druhýkrát presvedčila aj samotná bývalá hviezda markizáckej Farmy Lucia Mokráňová. Jej partner Martin Majdák mal len pred dvoma dňami desivú dopravnú nehodu. „Vracal sa z Košíc, kde bol na pracovnej ceste. Pršalo a dostal šmyk. Narazil do zvodidiel a potom do auta, ktoré šoférovala nejaká pani a išla vedľa neho,“ opísala desivé momenty nešťastia plavovláska.

„Jeho auto je na odpis, úplne ‚na totálku‘, auto tej pani malo trocha ťuknutý zadok. Išiel našťastie pomalšie, 110 km/h, lebo pršalo. Keby išiel rýchlejšie, nechcem si ani predstaviť, čo by sa stalo,“ dodala Mokráňová, ktorá prezradila, že našťastie si to odniesli len plechy a jej milovaný partner je v poriadku. „Martin je boľavý, odniesli si to ruky,“ povedala Novému Času ustráchaná Lucia.