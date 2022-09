Pracovník múzea v Košiciach naštvaný, ako nikdy: Neuveriteľné, čoho sú návštevníci schopní! Ozaj si niekto privlastnil toto?

Pracovník múzea v Košiciach sa na facebooku podelil s tým, čoho sú schopní niektorí návštevníci. Artefaktom, ktoré v Múzeu letectva v Košiciach vystavujú, dávajú niektorí ľudia poriadne zabrať. Exponáty pritom majú veľkú hodnotu.

Rozum sa pri tom zastavuje. Zamestnanec leteckého múzea v Košiciach na facebooku napísal o svojej poslednej nepríjemnej skúsenosti s návštevníkmi. Príspevok na internete zdvihol vlnu pobúrenia medzi slušnými Slovákmi.

"Neviem ani, ako sa vyjadriť k niektorým návštevníkom múzea. Hneváte sa niektorí návštevnici, ak nie sú pootvárané naše exponáty. Máme pre vás otvorený vládny špeciál. Namiesto pancierových dverí do kabíny posádky lietadla kolega vyrobil dvere z plexiskla, aby ste mohli nahliadnuť do pracovne pilotov. Samozrejme sú uzamknuté, ale aj tak niekto pred dvoma rokmi rozbil zámok a násilne vnikol do kabíny. Teraz si niekto zasa zobral suvenír zo sedačky cestujúcich. Čo sme to za národ?" Pýta sa nahnevaný pracovník Alojz.

"Neviete si predstaviť, ako sa človek cíti, keď za vami príde na leteckom dni člen zahraničného tímu, že mu niečo zmizlo z pozemného vybavenia lietadla. Ak poviem, že chcem zábrany k lietadlam na statike počas leteckého dňa, tak tiež sa to niekomu nepáči. Je to len preto, lebo niekto si myslí, čo nie je privarené, tak to môže byť moje," hovorí zamestnanec múzea.

"Po ďalšie, chceme zabrániť úrazom. Pohybovať sa pri lietadlách by mali vyškolené a poučené osoby. Mnohé deti pobehujú popri a popod lietadlá, kde môže dôjsť ľahko k úrazu. No neplati to len pre deti, ale aj dospelých. Tak väčšinou chceme mať peknú fotku potom svoje deti dávame sadať na jednotlivé časti lietadla. Dievčatá si rady robia selfíčka zavesené na pitotovej trubici pred lietadlom, preto u nás sú natreté vazelínou," ozrejmil ďalšie šialené pohnútky návštevníkov.

"Je množstvo príkladov, ako sa niektorí návštevnici správajú. Treba si uvedomiť, že niečo má zostať aj pre ďalšie generácie a chýbajucé časti na lietadlách nekúpite ani v Tescu v Lidli či Kauflande," ukončil s dôležitým odkazom Alojz.