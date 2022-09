Nad slovenskými podnikmi sa sťahujú čierne mračná, vysoké ceny energií nezvládajú! Ľudia sa boja prepúšťania

Pre vysokú cenu energií sa dostali do ťažkostí hneď dva podniky v Humennom. V Nexis fibers musí nútene zostať doma približne 10 % zo 400 zamestnancov. Problémy má aj spoločnosť Oldrati. V trnavskej firme Johns Manville Slovakia majú zase starosti s agregátom.

Skrátili pracovný čas

V spoločnosti Oldrati kedysi robilo 700 zamestnancov. Po korone a zvyšovaní cien ich je už len 500. „Ceny išli hore enormne. Pre nás to je 300-percentný nárast. Robíme všetko pre to, aby sme nemuseli pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu. Prijali sme množstvo úsporných opatrení. Skrátili sme pracovný čas. Čo ďalej, uvidíme v priebehu 1-2 týždňov,“ podotkol finančný kontrolór Oldrati Michal Kováč.

Ľudia sa o prácu boja. „V Oldrati pracujem dva roky. Sme vo veľkej neistote. V tomto podniku sme spokojní. Máme deti. Všetko zdražuje. Ťažko si tu nájdeme prácu,“ hovorí Ivan Grajcar (35). „Sama sa starám o malé dieťa. Keby ma prepustili, tak by to bola katastrofa. Neviem, ako by som si poradila,“ uzavrela ďalšia zamestnankyňa Oldrati Miroslava Bučková (24).