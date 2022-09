Bratislavčania, viete ako na to? Pri triedení kuchynského bioodpadu robíte TIETO chyby!

Napriek tomu, že si mnohí Bratislavčania osvojili princípy správneho triedenia kuchynského bioodpadu v hnedých zberných nádobách, eviduje mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) stále viaceré nedostatky.

Priestor na zlepšenie vidí OLO napríklad pri voľnom vhadzovaní odpadu do nádob, pri vhadzovaní nespotrebovaných potravín v originálnych plastových obaloch, tekutých potravín či odpadu v nesprávnych vreckách.

"Prvá analýza ukázala, že obyvatelia si osvojili princípy správneho triedenia, pretože kuchynský bioodpad v zbernýchnádobách vykazoval naozaj veľkú čistotu. Stretávame sa však aj snedostatkami v triedení," uviedla pre TASR manažérka externej komunikácie OLO Zuzana Balková.

Jednou z najzásadnejších chýb je podľa nej voľné vhadzovanie kuchynského bioodpadu do zbernej nádoby. Pripomína, že odpad je potrebné do zbernej nádoby vkladať v riadne zauzlenom kompostovateľnom vrecku, ktoré eliminuje vlhkosť a biologické procesy. V lete je možné použiť v prípade potreby aj dve kompostovateľné vrecká, aby sa predišlo vytekaniu jeho obsahu. Zabúdať netreba ani na to, že odpad sa nevyhadzuje v plastových vrecúškach.