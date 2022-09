Keď Jarmila pozrela z okna, skoro z tej krásy onemela: Nádherný nebeský úkaz, musela si to hneď zvečniť!

Na oblohe sa občas vedia udiať prenádherné predstavenia. Do redakcie nám chodí množstvo úchvatných záberov od našich čitateľov, ktorým s podarilo zachytiť nejaký neobyčajný nebeský úkaz.

Podarilo sa vám tiež zachytiť nezvyčajný prírodný úkaz? Pošlite nám fotky alebo videá s popisom na mail tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Výnimočný pohľad sa naskytol v nedeľu aj našej čitateľke Jarmile, ktorá žije v Poprade. Bolo 6:15 hodín, a vyzeralo to pre ňu ako obyčajné bežné ráno. No keď otvorila okno a vyzrela von, zbadala jednu krásu. Aj napriek tomu, že vonku nebol žiaden dážď, cez celú oblohu sa rozprestierala nádherná farebná dúha.

Jarmile sa tento úkaz páčil natoľko, že si ho musela zvečniť a o svoju fotografiu sa chcela podeliť aj s Novým Časom a jeho čitateľmi. "Aj keď to nie sú špičkové zábery, ale milé," napísala Jarmila do emailu, a my s ňou rozhodne súhlasíme.