Stano nechal oči na obrazovke, Čviriková Hriadelová dráždi ako nikdy: Čipka na hrudi a kde jej končí tá mikro sukňa?!

Veľký fanúšik moderátorky Lenky Čvirikovej Hriadelovej mohol opäť nechať oči na obrazovke. Lenka sa na nej zjavila s bronzovým opálením a poriadne vyzývavým outfitom.

Moderátorka Lenka Čviriková Hriadelová vyzerá, že si leto poriadne užila. Na obrazovkách sa objavila pokrytá bronzovým opálením a s úsmevom, ktorý naznačuje, že si televízna osobnosť dobre oddýchla.

Svojich skalných fanúšikov však tentokrát potešila ešte viac, než obvykle. Pred kamery sa totiž obliekla do mini šiat, ktoré odhalili jej elegantné nohy, no pritom to neostalo. Čitateľ nás upozornil aj na sexy detail z hornej časti tela. Čviriková Hriadelová si nechala spod šiat vytŕčať čipku zdobiac jej bohatý dekolt.