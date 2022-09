Uväznenému exministrovi Pavlovi Ruskovi zostali oči pre plač: Manželka to nevydržala! Žiadosť o rozvod do basy

Rýchly koniec manželstva! Bývalý minister a exšéf Markízy Pavol Rusko (59) v auguste 2019 prekvapil, keď si v Liptovskom Mikuláši zobral za ženu svoju niekoľkoročnú partnerku Henriett Heger (42).

O rok a pol neskôr ho však Najvyšší súd SR definitívne poslal do basy na 19 rokov. Teraz sa zdá, že takéto odlúčenie Ruskovmu novému manželstvu vôbec neprospelo. Podľa zistení Nového Času už podala jeho súčasná žena žiadosť o rozvod.

Napriek tomu, že Ruskovi hrozili desaťročia za mrežami pre obžalobu z objednávky vraždy svojej bývalej obchodnej partnerky a falšovania zmeniek Markízy, si Henriett povedala, že je to láska jej života. Ich spoločný vzťah sa začal pred vyše desiatimi rokmi, no svadbou sa ho rozhodli spečatiť až pár mesiacov pred jeho odsúdením. Presne na Ruskove narodeniny 20. augusta 2019 sa tak v jeho rodnom Liptovskom Mikuláši uskutočnil ich sobáš.

Dvojicu do manželstva odprevádzal len úzky okruh známych či príbuzných. Henriett si odvtedy k priezvisku pripísala aj meno svojho vyvoleného a stala sa „Rusko Heger“. Následne s monitorovacím náramkom na Ruskovej nohe stihli svadobnú cestu do Ždiaru, keďže do zahraničia mal zakázané cestovať. Spoločné chvíle si však dlho neužívali. Už o rok a pol neskôr v januári 2021 sa Rusko dozvedel verdikt, že je vinný v prípade falšovania cenných papierov Markízy a súd ho poslal spolu s Mariánom Kočnerom na 19 rokov do basy.