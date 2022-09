Láka to všetkých, no je to zakázané: Na TAKÉTO správanie návštevníkov už v zoo doplatili zvieratá životom!

Zoologická záhrada (zoo) v Bratislave návštevníkom pripomína, že kŕmenie zvierat je zakázané. Aj napriek tomu, že zákaz ich kŕmenia je súčasťou návštevníckeho poriadku a aj priamo vo výbehoch sa nachádzajú tabule na to upozorňujúce, stale sa nájdu takí, ktorí zákaz porušujú.

Nedávno takto uhynula napríklad veverica kanadská či koi kapor, ktorému návštevníci hodili do rybníka vrecko. "Stretávame sa s tým pomerne často. Snažíme sa ísť cestou edukácie. Informovať, ale aj vysvetľovať, prečo sme zaviedli tieto opatrenia a aké to má pre zvieratá následky, keď sa nedodržiavajú," uviedla pre TASR Alexandra Ritterová zo zoo.

Návštevníci kŕmia zvieratá najčastejšie rôznymi druhmi ovocia alebo zeleniny. Kozy, ovce, lamy či antilopy zvyknú kŕmiť trávou, ktorá rastie v blízkosti ich výbehov. Zamestnanci zoo však boli svedkami už aj toho, ako návštevníci hádzali zvieratám hranolky, pečivo či pukance. "Vrcholom bola žuvačka, ktorú sme našli pri tamarínoch," poznamenala Ritterová.

Podľa nej si v mnohých prípadoch ľudia myslia, že dať zvieraťu mrkvu či jablko by nemalo byť škodlivé. Podotýka však, že ak by si to však povedal každý tretí návštevník, zviera by dostalo veľké množstvo potravy, ktoré by mu mohlo vážne uškodiť. Nepoznajú pritom zdravotný stav zvieraťa, teda či nemá alergie, zdravotné komplikácie, nie je na diéte alebo mu nie sú podávané lieky.

"Okrem samotného zdravia, podaním potravy v skupine, v ktorej panuje určitá hierarchia členov, môže návštevník nevedomky vyvolať konflikt, ktorý tiež môže skončiť zranením, prípadne úhynom zvieraťa," približuje Ritterová.

Každé zviera v zoo má nastavenú presnú kŕmnu dávku, ktorá reflektuje jeho potreby a zdravotný stav. Dokonca aj počas komentovaných kŕmení obľúbených druhov zvierat, ako sú napríklad žirafy, zebry či lamy, sa využíva časť kŕmnej dávky, ktorá je chovateľom odobratá a ktorú zvieraťu môžu dať návštevníci pod dohľadom chovateľa. Aj počas nich sa snažia medzi návštevníkmi robiť osvetu a vysvetliť im, prečo nie je potrava od návštevníkov pre zvieratá vhodná a čo im dokáže spôsobiť.