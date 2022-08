Vláda sa otriasa v základoch, súkromné životy poslancov prekvitajú: Ďalší člen OĽaNO ohlásil radostnú novinku!

Poriadne plodné leto. Zatiaľ čo navonok trápi vládu najväčšia kríza od jej vzniku, v súkromí poslancov to je samá radosť. Poslanecké rodiny sa vo veľkom rozrastajú. A čitateľ nám prezradil pikošku aj na Kristiána Čekovského.

Na začiatku leta sa rozrástla rodina šéfa klubu OĽaNO Michala Šipoša. Koncom júla zase predseda parlamentu a šéf strany Sme rodina Boris Kollár privítal svoje 12.-te dieťa. Do chomúta sa počas leta zase poponáhľal Erik Ňarjaš, či Juraj Droba. A teraz už bocian štartuje k ďalšiemu poslancovi OĽaNO.

Do redakcie sa nám ozval čitateľ, ktorý si všimol príspevok na súkromnom facebookovom účte poslanca Kristiána Čekovského. Ten nedávno oslávil 10 rokov spolu so svojou partnerkou Simonou. V statuse však prezradil, že majú ešte jeden poriadny dôvod na radosť.

"10 rokov bejbe! Keď sme sa pred dvomi rokmi zobrali, myslel som si, že lepšiu vec sme v živote ani nemohli urobiť. Tento rok sme to však prebili a čoskoro rozšírime našu dvojicu o nového parťáka. Všetky cestovačky a festivaly, ktoré na nás niekde čakajú, budú asi o čosi dobrodružnejšie, ale tak to máme radi! Ďalšia dekáda (wow to slovo) pred nami!" Napísal rozradostený Čekovský.