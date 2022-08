Druhý najvyšší štít sa dá zdolať 2 spôsobmi: Vybrali by ste sa na Lomničák s vodcom alebo lanovkou? Toto je lacnejšie

Sú dva spôsoby, ako zdolať druhý najvyšší vrch Tatier. Na Lomnický štít (2634 m.n.m) premáva od roku 1940 lanovka, ktorá najprv vozila len pracovníkov observatória, no o rok ju sprístupnili aj verejnosti.

Odvtedy na Lomnický štít vyviezla státisíce ľudí. Výrazne menej sa však na vrchol dostalo po vlastných nohách. Navyše, posledných 20 rokov sa tam dá dostať už len s horským vodcom. Koľko stojí lanovka, koľko vysolíte za pomoc vodcu a ako dlho vám zaberie jedna alebo druhá možnosť?

Lanovka prináša komfort a úsporu

Pokiaľ sa vyberiete lanovkou, musíte si zabezpečiť lístky, ktoré kúpite v pokladni alebo cez e-shop. Cena lístka z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít a späť je 73 eur, no cez e-shop dáte 69 eur. Výjazd je rozdelený na 3 úseky - dvakrát sa prestupuje. Dokopy cesta hore zaberie asi 40 minút a prekonáte vyše 1 700 výškových metrov. Na štíte môžete pobudnúť 50 minút. Dole pôjdete rovnako dlho. Traja dospelí dajú 219 eur.

Deti ju milujú

Marián (40) zo Šiah (okr. Levice) prišiel už štvrtýkrát, ale jeho syn Michal (5) zažil premiéru. „Bolo to super,“ povedal. Prišla aj jeho babka Margita (60), ktorá pôvodne ani nechcela ísť. „Bojím sa výšok, ale som rada, že som strach prekonala. Je tu nádherne,“ rozjímala.

Parametre cesty

- prevýšenie: 1700 metrov

- čas výjazdu/zjazdu: 2 hodiny 30 minút

- Koľko zaplatili: 180 €

S vodcom je to drahšie

Najprv si musíte dohodnúť horského vodcu. Na štít pôjde maximálne s 3 klientmi. Cestu začnete v Tatranskej Lomnici. Odtiaľ môžete ísť pešo až na vrchol. Cesta má s prevýšením 1800 metrov a pri dobrej kondícií vám zaberie 5 až 6 hodín, rovnaký čas zaberie zostup. Môžete sa však nechať vyviezť lanovkou až do Lomnického sedla a začať z výšky 2000 metrov nad morom. Odtiaľ to zaberie 2 hodiny hore a dve dole, a k tomu ešte treba prirátať dve 40-minútové cesty lanovkou. Pokiaľ sa rozhodnete použiť aj lanovku, priplatíte si ešte 38 eur za osobu. Za výstup troch ľudí a za lanovku dáte 314 eur. Pokiaľ pôjdete len po svojich, tak zaplatíte len 180 eur za vodcu a v teréne strávite 11-hodín chôdzou.

Životný zážitok

„Cestu sme si dohodli so skúseným horským vodcom Jarom Michalkom. Zobrala som dcéru Noemi (17) a pridala sa aj kamarátka Mirka (43). Pred rokom som začala aktívne loziť a chytilo ma to. Aj preto nás vodca zobral ťažšou trasou. Bol to nádherný zážitok,“ nadšene povedala Eva a dcéra Noemi s kamarátkou Mirkou pritakali.

Parametre cesty

- prevýšenie: 1800 metrov

- čas výstupu/zostupu: 10 - 11 hodín

- Koľko zaplatili: 314 €