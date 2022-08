Turisti, zbystrite! Nová atrakcia nad Nitrou je pripravená na využívanie: Máte odvahu na Zoborské ferraty?

Pod vrcholom Pyramídy ich dala vybudovať krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR), ktorá ich preberie do svojho majetku. Podľa Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bude ferraty prevádzkovať Zoborský skrášľovací spolok.

Projekt s názvom Via Ferraty Zobor v hodnote viac ako 26.000 eur je podľa riaditeľky Úradu NSK Heleny Psotovej hotový. "Podpísaním protokolu o odovzdaní a prebratí diela oboma zmluvnými stranami a po prevzatí revíznej správy sa celé dielo považuje za riadne ukončené. Záručná doba je 60 mesiacov. Informačné tabule boli na mieste osadené 4. augusta, zriadená je aj webová stránka www.viaferratazobor.sk," uviedla Psotová.

Podľa jej slov KOCR preberie ferraty do svojho majetku a zabezpečí aj podpis zmluvy so Zoborským skrášľovacím spolkom. "," doplnila Psotová."Podľa našich informácií tu už záchranári nacvičovali zásah a pretože ide o nedostupný terén, trénovali aj zásah s vrtuľníkom. Takže aj táto stránka by mala byť zastrešená," informoval Úrad NSK.